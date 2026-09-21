Manchester City n'a pas eu besoin de plus de 24 heures pour transformer le faux pas d'Arsenal en une occasion précieuse et adresser un message clair à ses concurrents dans la course au titre de Premier League anglaise. Au moment où le tenant du titre encaissait un coup dur en s'inclinant sur un score de trois buts à zéro face à Brighton, l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca se préparait à saisir sa chance, avant de décrocher une victoire palpitante face à Sunderland sur le score de 5-3, lors d'un match riche en aspects positifs, mais qui a dans le même temps révélé quelques points nécessitant d'être corrigés.

Manchester City a ainsi abordé la trêve internationale avec un moral au beau fixe, après avoir tiré le maximum du faux pas d'Arsenal et poursuivi son début de saison parfait, à un moment où les contours de la lutte pour la tête de la Premier League anglaise commencent à se dessiner précocement.

L'histoire a débuté samedi lorsqu'Arsenal a subi une défaite sévère face à Brighton sur le score de trois buts à zéro, un résultat qui a ouvert la voie à Manchester City pour prendre seul la tête du classement.

L'occasion était claire pour l'équipe de Maresca : une victoire contre Sunderland signifiait s'installer en tête avec trois points d'avance, ce que l'équipe a effectivement réussi à accomplir, même si le match n'a pas été facile du tout.

Maresca avait décrit la confrontation face à Sunderland, avant son coup d'envoi, comme le test « le plus difficile » pour son équipe cette saison jusqu'à présent, d'autant plus que l'adversaire possède la capacité de presser fortement à la perte du ballon, ainsi qu'une variété d'armes offensives et de coups de pied arrêtés, sans oublier la présence de l'attaquant Brian Brobbey.

Malgré la difficulté de la rencontre, City est parvenu à s'imposer lors d'une victoire palpitante, préservant ainsi son bilan parfait et signant son septième succès consécutif toutes compétitions confondues.

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Maresca poursuit l'écriture d'un début parfait

La victoire sur Sunderland représente une étape importante dans le parcours de Maresca avec Manchester City, surtout après les vives critiques dont l'entraîneur a fait l'objet à la suite de la défaite face à Arsenal lors du Community Shield en août dernier.

Mais l'équipe a rapidement répondu sur le terrain, signant sept victoires consécutives dans les différentes compétitions, confirmant que ce début difficile n'était qu'une phase passagère.

Maresca a déclaré après le match qu'il aurait préféré une victoire sur le score de 1-0 plutôt que 5-3, tout en soulignant dans le même temps qu'il s'attendait à une confrontation extrêmement difficile.

Il a expliqué : « J'étais conscient de leur force ; ils jouent avec une grande férocité à la perte du ballon et possèdent des armes variées lorsqu'ils l'ont en leur possession, comme les coups de pied arrêtés et la présence de Brobbey. »

Il a ajouté que les sept matches officiels disputés par l'équipe étaient différents les uns des autres, ce qui a offert aux joueurs des expériences variées dont ils pourront tirer profit à l'avenir.

L'entraîneur a affirmé que son équipe a traversé de nombreuses situations durant cette période, à commencer par le fait de jouer à dix lors d'un match, en passant par la confrontation compliquée face à Sunderland, jusqu'au retard concédé face à Bournemouth sur le score de 1-0 avant de renverser le résultat, soulignant que tous ces scénarios représentent des occasions d'apprendre et de progresser.

City s'impose en tête du championnat

La victoire sur Sunderland n'a pas été qu'un simple gain de trois nouveaux points, elle a offert à Manchester City l'occasion de prendre seul la tête de la Premier League anglaise avec trois points d'avance sur Arsenal, l'équipe devenant la seule parmi les clubs des quatre premières divisions d'Angleterre à conserver un pourcentage de victoires parfait de 100 %.

Maresca a par ailleurs renforcé sa place dans les annales de la Premier League anglaise, devenant le sixième entraîneur à remporter ses cinq premiers matches avec son club, rejoignant une liste comptant des noms illustres tels que Carlo Ancelotti, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri et Ole Gunnar Solskjær.

Fait notable, cette même liste comprend Pep Guardiola, l'ancien entraîneur de Manchester City, lorsqu'il a débuté sa mission avec l'équipe en 2016, selon ce qu'a rapporté «BBC Sport».

Sur le terrain, un ensemble d'indicateurs positifs sont apparus, au premier rang desquels le brio d'Antoine Semenyo, auteur de deux buts et d'une passe décisive, ainsi que la prestation remarquée de Rayan Cherki, sans oublier le premier but d'Enzo Fernández avec le club.

Quant à Erling Haaland, il a poursuivi l'écriture de ses propres statistiques, après avoir inscrit le cinquième but de City face à Sunderland, ajoutant l'équipe à la liste de ses victimes en Premier League anglaise, puisqu'il a désormais marqué contre l'ensemble des 25 équipes qu'il a affrontées dans la compétition.

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Une grande victoire, mais Maresca n'est pas rassuré

Malgré la joie de la victoire et de la place de leader, le résultat comporte un autre aspect qui ne peut être ignoré. Manchester City n'avait encaissé que deux buts lors de ses quatre premiers matches en Premier League anglaise, avant de voir ses filets trembler à trois reprises face à Sunderland en 90 minutes.

Brian Brobbey a été une source de désagrément permanente pour la défense de City, réussissant à inscrire un triplé de trois buts malgré la défaite de son équipe, devenant seulement le sixième joueur de l'histoire de la Premier League anglaise à marquer trois buts dans un même match et à finir dans le camp perdant.

Il ne s'agissait pas de simples buts anodins, car Sunderland aurait pu en inscrire davantage, ayant atteint un taux de buts attendus de 4,25, soit le plus élevé pour une équipe visiteuse dans l'histoire de l'Etihad Stadium en Premier League anglaise.

C'est là qu'ont émergé les signes d'inquiétude chez Maresca, qui a insisté sur la nécessité d'améliorer certains détails défensifs. L'entraîneur a déclaré : « Je suis toujours inquiet, et je cherche continuellement ce que nous pouvons améliorer. Assurément, encaisser deux des trois buts a été bien trop facile. »

Il a indiqué que le deuxième but est venu d'un coup franc rapide exécuté par Granit Xhaka, une action qu'il a estimé que son équipe n'aurait pas dû autoriser, tandis que le troisième but est venu d'un autre coup franc de manière presque identique.

Malgré ses éloges concernant ce début, Charlie Adam, ancien milieu de terrain de Liverpool, estime que Manchester City doit encore développer certains aspects s'il veut maintenir ce niveau tout au long de la saison.

Adam a affirmé qu'inscrire cinq buts à domicile et offrir ce niveau de performance représentent des éléments très positifs, d'autant plus que l'équipe a profité de la défaite d'Arsenal et a abordé la trêve en tête du classement.

Mais il a souligné que City ne peut pas disputer une saison entière de la même manière qu'il a joué face à Sunderland, insistant sur la nécessité pour l'équipe de disposer d'une plus grande capacité à contrôler les espaces durant certaines périodes des matches.

Il a expliqué que le recours permanent au marquage individuel et le fait de suivre les joueurs adverses partout peut laisser des espaces dangereux, ce qui est apparu clairement lors du dernier match.

Le test Liverpool : le premier véritable examen après la trêve

Et tandis que Manchester City célèbre son début parfait, une confrontation de haut calibre l'attend après la trêve internationale qui s'étend sur trois semaines. L'équipe se rendra chez Liverpool le dimanche 11 octobre, lors d'une rencontre qui offrira à Maresca un nouveau test de la capacité de son équipe à gérer les grands matches et la pression continue.

Et si le match face à Sunderland a révélé la grande puissance offensive dont dispose City, la confrontation face à Liverpool sera l'occasion de mesurer sa capacité à contrôler le déroulement du jeu lorsqu'il affronte un adversaire fort et organisé.

Entre les points positifs et les avertissements, Manchester City peut aborder la trêve internationale en position de force au classement, après avoir tiré le meilleur parti possible du faux pas d'Arsenal.

Ce furent 24 heures parfaites à tous points de vue : Arsenal chute, City gagne, son attaque poursuit son étincelle, Haaland ajoute une nouvelle victime à sa liste, et Maresca réalise un début historique.

Mais le message le plus important issu de l'Etihad Stadium est peut-être différent : la place de leader est acquise, mais la conserver exige un plus grand contrôle, une plus grande solidité défensive et la capacité de gérer les matches difficiles sans permettre à l'adversaire de revenir dans la partie.

Ainsi, Manchester City part en trêve en étant au sommet, mais il sait pertinemment que le véritable test l'attend dès son retour.

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