Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a réussi à surpasser son prédécesseur, le Français Karim Benzema, en Roshn Saudi League, après avoir inscrit son dixième but dans la compétition.

Al-Ittihad s'est déplacé ce vendredi chez Al-Faisaly, sur la pelouse du stade de la cité sportive d'Al-Majmaah, lors de la septième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par la prestation étincelante de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, qui a signé un doublé, sur deux passes décisives de son coéquipier nigérian George Ilenikhena.

En-Nesyri a atteint la barre des dix buts avec le club d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League lors de son 20e match disputé avec le club dans la compétition, depuis son transfert en provenance de Beşiktaş durant le dernier mercato hivernal.

Avec ce début, l'attaquant marocain a devancé Karim Benzema, qui avait porté les couleurs d'Al-Ittihad pendant deux saisons et demie, depuis son transfert en provenance du Real Madrid à l'été 2023, avant de rejoindre Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal.

Benzema n'avait atteint son dixième but avec le club d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League que lors de son 23e match, plus précisément lors de la victoire 2-1 contre Al-Taawoun, à l'occasion de la deuxième journée de la saison 2024-2025.

Les supporters d'Al-Ittihad espèrent que ce début en fanfare d'En-Nesyri soit le signe d'une répétition de ce qu'avait accompli Benzema, lorsqu'il avait conduit Al-Ittihad à réaliser le doublé Roshn League - Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour la première fois de son histoire, lors de la saison 2024-2025.

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