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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Un début exceptionnel : le dixième but permet à En-Nesyri de prendre le dessus sur Benzema en championnat saoudien

Y. En-Nesyri
K. Benzema
Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Saudi Pro League
Maroc
France
Arabie saoudite

L'attaquant marocain surpasse les débuts de son homologue français

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a réussi à surpasser son prédécesseur, le Français Karim Benzema, en Roshn Saudi League, après avoir inscrit son dixième but dans la compétition.

Al-Ittihad s'est déplacé ce vendredi chez Al-Faisaly, sur la pelouse du stade de la cité sportive d'Al-Majmaah, lors de la septième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par la prestation étincelante de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, qui a signé un doublé, sur deux passes décisives de son coéquipier nigérian George Ilenikhena.

En-Nesyri a atteint la barre des dix buts avec le club d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League lors de son 20e match disputé avec le club dans la compétition, depuis son transfert en provenance de Beşiktaş durant le dernier mercato hivernal.

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ITT

Avec ce début, l'attaquant marocain a devancé Karim Benzema, qui avait porté les couleurs d'Al-Ittihad pendant deux saisons et demie, depuis son transfert en provenance du Real Madrid à l'été 2023, avant de rejoindre Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal.

Benzema n'avait atteint son dixième but avec le club d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League que lors de son 23e match, plus précisément lors de la victoire 2-1 contre Al-Taawoun, à l'occasion de la deuxième journée de la saison 2024-2025.

Les supporters d'Al-Ittihad espèrent que ce début en fanfare d'En-Nesyri soit le signe d'une répétition de ce qu'avait accompli Benzema, lorsqu'il avait conduit Al-Ittihad à réaliser le doublé Roshn League - Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour la première fois de son histoire, lors de la saison 2024-2025.

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