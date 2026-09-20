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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un début enflammé pour le derby de Madrid : l'arbitre avertit Simeone et met en garde Mourinho

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
A. Guler
D. Simeone
Espagne
Turquie
Argentine

Lors de la septième journée de Liga

L'ambiance du derby de Madrid s'est enflammée très tôt. En effet, la 5e minute de la rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético, comptant pour la septième journée de la Liga, a été marquée par un violent accrochage entre Arda Güler, joueur du Real, et Álex Baena, joueur de l'Atlético. L'action s'est soldée par la chute au sol du joueur turc et par un carton jaune adressé à Diego Simeone après qu'il eut protesté contre les réclamations du joueur du Real Madrid.

Selon l'analyse de l'ancien arbitre Iturralde González, Baena a utilisé son genou par-derrière pour faire tomber Güler, estimant que l'action méritait un carton jaune.

Il a déclaré : « C'est un carton jaune, parce qu'il l'a frappé avec son genou par-derrière. Une faute évidente. »

Güler progressait avec le ballon lorsque Baena est intervenu par-derrière, faisant chuter le joueur turc au sol, avant que l'arbitre Ortiz Arias ne siffle une faute en faveur du Real Madrid.

Aucun carton n'ayant été brandi à l'encontre de Baena, Güler a réclamé un avertissement pour le joueur de l'Atlético, tandis que Simeone a exprimé sa protestation contre la réaction du joueur du Real Madrid.

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La tension entre ces deux mêmes joueurs s'est poursuivie à la 18e minute, lorsqu'un nouvel incident s'est produit sans que l'arbitre n'intervienne en brandissant le moindre carton, ce qui a poussé Mourinho à réclamer à son tour une sanction disciplinaire.

Iturralde est revenu commenter l'action, estimant que l'utilisation du genou par Baena était plus dangereuse que celle de sa jambe. Il a également critiqué la décision de l'arbitre d'accorder un carton jaune à Simeone, soulignant qu'un certain nombre de joueurs sur le banc de touche du Real Madrid s'étaient aussi levés pour protester, et qu'ils auraient pu être traités de la même manière.

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