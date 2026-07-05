Un danger réel… La Fédération française de football saisit d’urgence la FIFA avant d’affronter le Maroc

L'équipe de France aborde avec prudence son quart de finale de la Coupe du monde 2026, programmé jeudi prochain face au Maroc.

Après leur victoire étriquée face au Paraguay en huitièmes de finale (1-0), les Bleus abordent désormais le Maroc avec la plus grande prudence. Didier Deschamps et ses joueurs doivent soigneusement préparer cette rencontre.

En effet, trois joueurs risquent une suspension en cas de qualification pour les demi-finales : Michael Oulissi, Mano Kone et Bradley Barcola.

Oulissi a écopé d’un avertissement pour un geste imprudent dans le temps additionnel (90^e+7), tandis que

Kone, le milieu de terrain de la Roma, a été averti à la 81e minute pour un tacle tardif sur Juan Caseres, tandis que Bradley Barkola a écopé du premier carton jaune de la rencontre dès la 19e minute.

Après cette demi-finale, un nouveau chapitre s’ouvrira. Oulissi, Parkola et Koné devraient être titulaires face au Maroc, tandis que des doutes subsistent quant à la participation d’Aurélien Tchouaméni en raison d’une blessure au tendon d’Achille ; ils devront donc faire preuve de prudence.

En cas de qualification pour le dernier carré, les Bleus retrouveraient le Portugal, l’Espagne, les États-Unis ou la Belgique à Dallas le 14 juillet.

Selon Foot Mercato, la Fédération française de football étudierait même la possibilité de contester le carton infligé à Oulissi, jugé injustifié.

L’attaquant français de 24 ans (22 sélections) a été sanctionné après un accrochage avec Matias Glarza, mais les images montrent clairement qu’il n’a pas touché son adversaire.

Bien que le joueur français ait posé son doigt sur ses lèvres face à Glarza, qui s’est ensuite effondré au sol, la Fédération française de football envisage de demander à la FIFA d’annuler le carton jaune infligé au joueur du Bayern Munich dans le temps additionnel.