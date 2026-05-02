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Jeroen van Poppel

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Un csc malheureux d’un ancien Ajacied bien connu, intervenu dans le temps additionnel de la 90e+10, offre un point précieux au Bayern

Bayern Munich vs FC Heidenheim
Bayern Munich
FC Heidenheim
Bundesliga

Le Bayern Munich a arraché un point in extremis face au 1. FC Heidenheim. À l’Allianz Arena, la rencontre s’est conclue sur le score de 3-3 après que le champion ait arraché l’égalisation dans les arrêts de jeu grâce à un csc malheureux de l’ancien gardien de l’Ajax, Diant Ramaj. Longtemps, le Bayern a semblé se diriger vers une défaite rare, avant qu’un final irrationnel ne lui permette de s’en sortir.

Notons que le Bayern a largement roté son effectif en vue du match retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mercredi prochain. En première période, les locaux dominaient la possession sans se créer de réelles occasions. Heidenheim a progressivement pris ses marques et a ouvert le score sur sa première véritable opportunité. Budu Zivzivadze a ouvert le score sur corner, offrant l’avantage aux visiteurs.

Peu après, le score est même passé à 0-2 quand Eren Dinkçi a profité d’une erreur défensive du Bayern pour conclure avec sang-froid. Le champion, alors sans réponse et en manque d’inspiration, est resté dans le match grâce à Goretzka, auteur d’un superbe coup franc juste avant la mi-temps (1-2).

Au retour des vestiaires, Kompany lance Harry Kane, Luis Díaz, Joshua Kimmich et Michael Olise. Le Bayern accentue aussitôt la pression et égalise rapidement : Goretzka, encore lui, expédie le corner au fond des filets (2-2).

Le Bayern croyait pouvoir enfoncer le clou, mais Heidenheim tenait bon et guettait les contres. Les locaux manquaient de précision dans la finition, malgré des occasions pour Kimmich et Olise.

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À un quart d’heure de la fin, Heidenheim a de nouveau frappé et cette fois, le but s’est avéré décisif. Après une rapide contre-attaque, Zivzivadze a magnifiquement placé le ballon dans le coin opposé et a redonné l’avantage à son équipe : 2-3.

À la dixième minute des prolongations, le Bayern a finalement égalisé : un tir lointain d'Olise a heurté le poteau avant de rebondir sur le dos du gardien Ramaj et de finir dans les filets : 3-3. Le Bayern a ainsi évité de justesse une rare défaite à domicile.

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