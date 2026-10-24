Dans un derby intense, il a fallu attendre la 77e minute pour voir le score évoluer. Le gardien Mike Penders a joué un rôle particulièrement malheureux, lui qui faisait ses débuts comme titulaire en Premier League en l’absence du numéro un Emiliano Martinez, blessé.

Sur un corner des Spurs, Penders a envoyé le ballon du poing dans ses propres filets après avoir été gêné par Jan Paul van Hecke, joueur de Tottenham. Le défenseur central de Chelsea Maxence Lacroix a tenté de sauver son équipe, mais n’a dégagé le ballon qu’une fois la ligne de but franchie.

Les événements se sont ensuite précipités lorsque Cole Palmer, star offensive des Blues, a été expulsé à la 80e minute. L’Anglais avait reçu un premier carton jaune à peine dix minutes plus tôt et a dû regagner les vestiaires après un tacle rude sur Conor Gallagher, sanctionné d’un second avertissement.

L’ancien attaquant du Bayern Mathys Tel achève Chelsea

Les visiteurs ont profité de leur supériorité numérique peu après pour sceller le sort du match : à la 87e minute, l’ancien attaquant du Bayern Mathys Tel a marqué au terme d’une belle action individuelle, fixant le score final à 2-0.

Après avoir commencé le championnat par six matches sans victoire, les Spurs ont enchaîné un deuxième succès consécutif, après leur victoire 3-1 à domicile lundi contre le promu Coventry City. Avec désormais neuf points, Tottenham s’est donné un peu d’air par rapport au bas du classement et s’est hissé à la douzième place.

Chelsea, en revanche, a laissé échapper de précieux points dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. L’équipe entraînée par Xabi Alonso reste à 13 points et occupe toujours la quatrième place, mais pourrait reculer d’ici la fin de cette journée.