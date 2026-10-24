Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduit par

Un cruel but contre son camp, une superstar expulsée et un ancien attaquant du Bayern qui scelle le sort du match ! Chelsea aide Tottenham, en crise, à se relancer

Premier League
Match report
Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
M. Penders
C. Palmer

Chelsea a subi une surprenante défaite à domicile face à son rival londonien Tottenham Hotspur (0-2), lors de la 8e journée de Premier League.

Dans un derby intense, il a fallu attendre la 77e minute pour voir le score évoluer. Le gardien Mike Penders a joué un rôle particulièrement malheureux, lui qui faisait ses débuts comme titulaire en Premier League en l’absence du numéro un Emiliano Martinez, blessé.

Sur un corner des Spurs, Penders a envoyé le ballon du poing dans ses propres filets après avoir été gêné par Jan Paul van Hecke, joueur de Tottenham. Le défenseur central de Chelsea Maxence Lacroix a tenté de sauver son équipe, mais n’a dégagé le ballon qu’une fois la ligne de but franchie.

Les événements se sont ensuite précipités lorsque Cole Palmer, star offensive des Blues, a été expulsé à la 80e minute. L’Anglais avait reçu un premier carton jaune à peine dix minutes plus tôt et a dû regagner les vestiaires après un tacle rude sur Conor Gallagher, sanctionné d’un second avertissement.

L’ancien attaquant du Bayern Mathys Tel achève Chelsea

Les visiteurs ont profité de leur supériorité numérique peu après pour sceller le sort du match : à la 87e minute, l’ancien attaquant du Bayern Mathys Tel a marqué au terme d’une belle action individuelle, fixant le score final à 2-0.

Après avoir commencé le championnat par six matches sans victoire, les Spurs ont enchaîné un deuxième succès consécutif, après leur victoire 3-1 à domicile lundi contre le promu Coventry City. Avec désormais neuf points, Tottenham s’est donné un peu d’air par rapport au bas du classement et s’est hissé à la douzième place.

Chelsea, en revanche, a laissé échapper de précieux points dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. L’équipe entraînée par Xabi Alonso reste à 13 points et occupe toujours la quatrième place, mais pourrait reculer d’ici la fin de cette journée.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google