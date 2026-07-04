« Un coup dur pour nous »… La France déplore la perte de Bouadi et révèle pourquoi il a choisi le Maroc

La Fédération française de football a expliqué les raisons qui ont conduit le jeune milieu de terrain Ayoub Bouadi à choisir de représenter le Maroc, bien qu’il ait parcouru toutes les sélections de jeunes tricolores.

Bouadi (18 ans) s’est rapidement imposé comme l’une des révélations du tournoi après avoir brillé dès son entrée en lice face au Brésil et livré des performances de haut niveau au milieu de terrain des « Lions de l’Atlas », suite à sa décision, prise en mai dernier, de représenter le Maroc sur la scène internationale.

Dans des déclarations au journal The Athletic, le directeur technique national de la Fédération française de football, Hubert Fournier, a reconnu que Bouadi figurait parmi les talents les plus prometteurs suivis par la France depuis plusieurs années.

Il a ajouté : « Bouadi est un talent exceptionnel dans sa catégorie d’âge, et nous connaissons très bien ses capacités. Sa perte représente un coup dur pour la Fédération française, mais la décision, en fin de compte, était la sienne. »

Fournier a précisé que le joueur avait franchi toutes les étapes au sein des équipes de France, passé environ un an et demi avec les moins de 21 ans et figuré sur la liste élargie de l’équipe A, mais que le staff technique n’était pas prêt à l’intégrer pour la Coupe du monde.

Didier Deschamps estimait en effet que le milieu de terrain « n’était pas encore prêt » pour intégrer l’équipe A, en raison d’une concurrence féroce chez les Bleus. Cette situation a permis au Maroc de le recruter.

Fournier a déclaré : « À l’approche de la Coupe du monde, Deschamps a décidé de ne pas le convoquer, tandis que le Maroc lui a offert la possibilité de participer au tournoi. Je comprends son point de vue et son choix. »

Bouadi totalise un palmarès significatif chez les jeunes : 8 matchs avec les U16, 5 avec les U17, 3 avec les U18, 1 avec les U20 et 10 avec les U21 entre novembre 2024 et mars 2026.

Lorsqu’il a officialisé son choix de représenter le Maroc, le joueur a tenu à souligner que cela n’altérait en rien la fierté ressentie durant son parcours chez les Bleuets : « Je suis fier d’avoir porté le maillot de la France chez les jeunes, et je resterai toujours fier de ma double culture et de mes racines. »

Selon The Athletic, la Fédération marocaine a mené un travail de conviction intense, multipliant les réunions avec le joueur et son entourage jusqu’à l’annonce de son choix, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Selon le journal, le joueur penchait d’abord pour la France et s’est entretenu avec Zinedine Zidane, alors pressenti pour succéder à Didier Deschamps. L’ancien sélectionneur lui a toutefois expliqué qu’il ne pouvait rien lui garantir quant à son avenir chez les Bleus, un élément qui a pesé dans sa décision finale en faveur du Maroc.