Un coup dur pour les coéquipiers de Messi… Scaloni dans le pétrin avant le match contre l'Autriche

La sélection argentine, tenante du titre, a essuyé un coup dur avant son match décisif contre l'Autriche lundi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 : le défenseur Gonzalo Montiel est forfait en raison d'une blessure.

Selon le site « Foot Mercato », qui cite une source proche de la sélection argentine, le défenseur de 29 ans souffre d’une élongation aux ischio-jambiers et doit donc déclarer forfait pour la rencontre face à l’Autriche. Un nouveau coup dur pour l’entraîneur Lionel Scaloni, qui vise pourtant à consolider la première place du groupe.

Un retour progressif est envisagé contre la Jordanie lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, afin qu’il retrouve progressivement son niveau physique et teste son état de forme avant les phases à élimination directe.

Toutefois, le staff technique et médical étudie aussi l’option de le laisser au repos total pour éviter toute récidive qui pourrait l’éloigner des terrains lors des phases à élimination directe.

Le staff médical de l’Albiceleste surveille l’évolution de la blessure et procédera à des examens quotidiens jusqu’à la veille de la rencontre pour statuer sur une éventuelle convocation.

Titulaire lors du match d’ouverture de la phase de groupes, Montiel a ressenti une gêne aux ischio-jambiers en fin de séance, ce qui a poussé le staff médical à réaliser des examens approfondis confirmant le diagnostic.