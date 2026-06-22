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Un coup dur pour les Bleus : la star de l’équipe de France pourrait manquer le match contre l’Irak

France vs Irak
France
Irak
Coupe du monde
Aurélien Tchouaméni
D. Deschamps
France
Irak
É.-U.

L’entraîneur a confirmé que le joueur était absent à l’entraînement aujourd’hui.

La star de l’équipe de France pourrait manquer la rencontre face à l’Irak, lundi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus ont entamé la compétition par une victoire 3-1 face au Sénégal, tandis que l’Irak s’est incliné 4-1 contre la Norvège.

Selon le journal « AS », le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni a dû déclarer forfait pour la séance d’aujourd’hui en raison d’un problème musculaire.

Bien que la nature exacte de son problème n’ait pas été communiquée, son forfait pour la séance de veille de match le rend presque certain pour la rencontre face à l’Irak.

Didier Deschamps a confirmé en conférence de presse : « Tchouaméni est resté à la salle de sport pour faire du vélo d'appartement et recevoir des soins d'un kinésithérapeute… À première vue, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Le sélectionneur a minimisé l’importance de la situation, expliquant que la rotation était nécessaire dans l’intérêt de l’équipe et des joueurs, qui souffrent de fatigue à ce stade de la saison.

Coupe du monde
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L’ancien Bordelais a bien disputé l’intégralité du match d’ouverture face au Sénégal à New York, livrant une prestation en progrès constant, surtout lorsqu’il était associé à Adrien Rabiot.

 C’est donc Mano Koné, le milieu de terrain de la Roma, qui devrait le remplacer lors du prochain match.

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