Un coup dur pour le Maroc ? Un accord secret conduit la finale de la Coupe du monde 2030 au Santiago Bernabéu

Alors que la rivalité médiatique et populaire entre l'Espagne et le Maroc se poursuit autour de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, la Fédération internationale de football (FIFA) reste fidèle à sa position officielle de neutralité, aucune décision définitive n'ayant été prise à ce jour concernant le stade de la rencontre la plus importante du tournoi.

Bien que la décision officielle puisse ne pas être rendue avant au moins un an, voire d'ici 2028, les indicateurs actuels semblent largement clairs. Les pronostics au sein des instances du football mondial laissent entendre que le stade Santiago-Bernabéu de Madrid demeure le candidat le plus sérieux pour accueillir la finale, tandis que Casablanca et Barcelone paraissent les mieux placées pour organiser les deux demi-finales.

Aucun changement de fond n'est intervenu dans le scénario annoncé précédemment, malgré les tensions manifestes apparues entre l'Espagne et le Maroc en raison de la course à la finale. Les données confirment que la question ne relève pas uniquement des aspects sportifs, mais qu'elle mêle aussi des calculs politiques et institutionnels, ainsi que le poids de chaque pays au sein du système du football mondial.

Le Bernabéu en tête d'affiche

L'Espagne jouit d'une grande influence dans le monde du football, une réalité que la Fédération internationale de football n'a pas cherché à dissimuler, malgré la polémique suscitée par la rivalité avec le Maroc pour l'organisation de la finale.

En parallèle, le Maroc a réussi ces dernières années à réaliser des progrès considérables sur les plans politique, sportif et organisationnel, et a renforcé sa présence au sein du système du football mondial. Toutefois, l'écart demeure entre lui et l'Espagne en matière d'influence, d'histoire et de présence institutionnelle dans le football.

Selon les informations qui circulent, le stade Santiago-Bernabéu conserve une position très avantageuse dans les calculs pour l'organisation de la finale, tandis que les pronostics s'orientent vers la tenue d'une des deux demi-finales à Casablanca et de l'autre à Barcelone.

Ce tableau n'a pas changé à ce jour, malgré les déclarations et les campagnes médiatiques réciproques qui ont rouvert le débat sur l'identité de la ville qui accueillera la rencontre finale, comme l'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Un accord tacite entre le Real Madrid et Infantino

Comme l'ont déjà indiqué des rapports de presse, il existe une entente ancienne et tacite entre le Real Madrid et Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, fondée sur la conviction que la finale de la Coupe du monde 2030 doit se dérouler dans la capitale espagnole, et plus précisément au stade Santiago-Bernabéu.

Cette entente n'a pas atteint le stade de l'accord officiel ou du document signé, car la Fédération internationale de football est l'instance qui détient la décision finale concernant les sites des matchs de la Coupe du monde. Mais l'existence de ce scénario depuis longtemps explique en partie pourquoi le nom du stade du Real Madrid continue de figurer en tête d'affiche.

La relation entre le Real Madrid et Infantino a connu un certain refroidissement au cours de la période écoulée, notamment dans un contexte de désaccords et de positions divergentes entre les deux parties, parmi lesquels un communiqué du club espagnol au sujet de l'une des démarches que le président de la FIFA projetait de mener.

Mais ce refroidissement n'a pas suffi, selon les données actuelles, à remettre en cause le scénario précédent concernant la finale, ni à écarter le stade Santiago-Bernabéu du cercle des candidats les plus solides.

Les élections de la FIFA pourraient tout changer

Le dossier de la Coupe du monde 2030 ne peut être dissocié du paysage politique au sein de la Fédération internationale de football, d'autant que l'institution elle-même traverse une phase d'incertitude quant à l'avenir de sa présidence.

Un ensemble de dossiers devrait se clarifier dans les mois à venir, à l'approche de l'élection présidentielle de la Fédération internationale, alors que Gianni Infantino se mobilise déjà en vue de sa campagne électorale.

Il sera également important de savoir si Infantino affrontera un adversaire lors de l'élection, une question dont l'image pourrait se préciser davantage d'ici la fin du mois de novembre, permettant ainsi de comprendre les orientations de la prochaine étape au sein de la Fédération internationale.

Par conséquent, l'élection à la présidence de la FIFA pourrait être l'une des clés essentielles pour comprendre bon nombre des inconnues liées à la Coupe du monde 2030, et pas seulement la question du stade qui accueillera la finale.

Une lutte récurrente autour des villes hôtes

Le même scénario se répète de temps à autre : l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 devient un axe majeur de débat entre l'Espagne et le Maroc, alors que les déclarations réciproques révèlent que le niveau d'entente et de coopération entre les deux parties n'est pas aussi idéal qu'il pourrait le paraître de l'extérieur.

À différentes occasions, l'Espagne ou le Maroc ont pris l'initiative d'avancer le nom d'une ville donnée comme candidate la plus sérieuse pour accueillir la finale, ce qui donne lieu à de nouvelles vagues de débats et de polémiques.

Mais une partie de cette polémique reflète, dans certains cas, le manque de clarté quant à la nature du mécanisme par lequel seront déterminées les villes et les stades hôtes des matchs du tournoi, comme l'a rapporté le journal « AS ».

Car le projet de la Coupe du monde ne repose pas simplement sur une concertation préalable entre les pays organisateurs, mais relève en définitive de la gestion de la Fédération internationale de football, qui détient le dernier mot sur les différents aspects organisationnels.

Le Maroc renforce son influence

En parallèle, on ne peut ignorer l'évolution considérable qu'a connue le Maroc au cours de la période récente, notamment après être devenu le dernier pays à intégrer officiellement le dossier d'organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal.

Le poids politique et sportif du Maroc a également connu une hausse notable au cours des derniers mois, parallèlement à des campagnes médiatiques et promotionnelles répétées mettant l'accent sur la qualité des stades, des infrastructures et des préparatifs organisationnels dont dispose le pays.

Ces campagnes, ainsi que certaines déclarations d'Infantino, ont soulevé de nombreuses interrogations dans les médias et parmi le public, notamment quant à la capacité du Maroc à arracher la finale à Madrid.

Lorsque le dossier de candidature était encore à l'étude, les trois pays avaient élaboré un scénario incluant le stade Santiago-Bernabéu comme enceinte désignée pour la finale.

Mais ce scénario ne s'est pas transformé en accord officiel contraignant, car la Fédération internationale de football, en tant qu'instance responsable de l'organisation de la Coupe du monde depuis 2022, demeure celle qui détient la décision finale sur tous les détails relatifs au tournoi.

La FIFA s'apprête à prendre les rênes du tournoi

La Fédération internationale de football devrait commencer, au cours des prochains mois, à gérer la Coupe du monde 2030 de manière plus directe, après que les pays organisateurs ont travaillé, lors de la phase précédente, à l'élaboration du dossier commun et à la préparation des infrastructures et des stades.

L'une des premières étapes consiste à constituer la société qui gérera le tournoi, une démarche qui n'a pas encore été concrétisée. Aucune date officielle n'a par ailleurs été fixée pour la tenue d'une réunion ou la publication d'un document au sein de la Fédération internationale afin d'entamer ce processus.

Lorsque ce partenariat organisationnel sera lancé, la FIFA commencera concrètement à gérer les détails du tournoi, y compris la désignation des villes candidates à l'accueil des matchs, comme l'a rapporté le journal « AS ».

Cette étape sera précédée d'un examen des documents relatifs à chaque ville et de visites de terrain dans les stades et les installations, ainsi que d'une évaluation de l'avancement des travaux de construction des nouveaux stades et des mises à niveau requises dans les stades existants afin qu'ils soient conformes aux normes de la Fédération internationale.

Ainsi, le processus de sélection des villes et des stades ne reposera pas uniquement sur des déclarations ou des campagnes médiatiques, mais sera soumis à une série de procédures techniques et organisationnelles menées par la FIFA.

La décision est encore lointaine

Ces données révèlent que la polémique actuelle autour de la finale de la Coupe du monde 2030 ne reflète pas nécessairement une position officielle au sein de la Fédération internationale de football.

À ce jour, aucune décision définitive n'a été prise concernant le stade de la rencontre, et la course officielle n'est pas entrée dans ses phases décisives. Il pourrait s'écouler encore au moins un an avant que le processus de sélection ne débute de manière plus claire, et le dénouement pourrait s'étendre jusqu'en 2028.

Les responsables de la FIFA doivent de nouveau visiter les stades et les installations qui entreront dans la course, tout en examinant leur état de préparation et leur capacité à accueillir les matchs du tournoi conformément aux exigences et normes internationales.

Par conséquent, ce qui se joue actuellement entre l'Espagne et le Maroc peut être qualifié de lutte précoce autour de l'influence, de l'image et du message politique et sportif, davantage que d'une course officielle entrée dans ses dernières phases.

Le Bernabéu reste le candidat le plus sérieux

Malgré tous ces calculs, le stade Santiago-Bernabéu demeure fortement présent au cœur du dossier, que ce soit en raison du statut du Real Madrid à l'échelle mondiale, de la place de l'Espagne au sein du système du football, ou du scénario précédent qui avait inscrit le stade dans les plans d'organisation de la finale.

En parallèle, le Maroc cherche à capitaliser sur l'évolution considérable qu'il a réalisée en matière de football, d'infrastructures et d'influence politique afin de renforcer ses chances et de ne pas se contenter d'un rôle de partenaire dans l'organisation.

Mais le dernier mot ne reviendra ni à l'Espagne ni au Maroc, mais à la Fédération internationale de football, qui entamera au cours de la prochaine période un processus d'évaluation global des stades et des villes, avant de parvenir à la décision finale.

C'est pourquoi la bataille pour la finale de la Coupe du monde 2030 n'a pas encore officiellement commencé, mais elle est déjà bel et bien engagée sur les plans médiatique et politique. Les mois à venir pourraient s'avérer décisifs pour déterminer la forme que prendra cette lutte, notamment à l'approche de l'élection à la présidence de la FIFA.

À l'heure actuelle, l'image la plus proche de la réalité reste celle d'un Santiago-Bernabéu toujours en tête de la course à la finale, avec Casablanca et Barcelone dans le cercle des candidats à l'accueil des deux demi-finales, mais sans aucune décision officielle tranchant la question à ce jour.