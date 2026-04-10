Le Belge Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, a malgré tout subi un coup dur malgré l’importante victoire 2-1 sur le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, mardi dernier, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Pendant la rencontre, les Bavarois ont pris les devants grâce à des réalisations de Luis Díaz et Harry Kane aux 41^e et 46^e minutes, avant que Kylian Mbappé ne réduise l’écart pour le Real Madrid à la 74^e minute, maintenant ainsi le suspense avant le match retour.

Le match retour est programmé mercredi prochain à l’Allianz Arena pour décider du qualifié pour les demi-finales, où le vainqueur défiera le gagnant de la confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain.

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Le site officiel du Bayern Munich a confirmé que le joueur Lennart Karl souffre d’une déchirure des fibres musculaires du droit fémoral, blessure diagnostiquée par le staff médical après des examens approfondis.

Selon le communiqué, le jeune joueur de 18 ans sera éloigné des terrains pendant un certain temps, confirmation faite de la gravité de la lésion, ce qui constitue un nouveau coup dur pour le staff technique à l’approche des rencontres décisives.

Selon le journaliste Kerry Howe, qui s’exprimait sur Sky Sport via son compte X, l’international allemand devrait rester éloigné des terrains pendant environ trois semaines.

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Selon lui, le jeune joueur manquera le match retour contre le Real Madrid et la rencontre de Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen, et il pourrait également rater l’éventuelle demi-finale aller de la Ligue des champions.

Un coup dur pour l’entraîneur Vincent Kompany, qui doit déjà gérer un calendrier chargé et la quête du Bayern Munich d’un nouveau sacre continental.