Un coup dur pour la Belgique : Courtois quitte la rencontre face à l’Espagne en larmes

La Belgique a subi un coup dur vendredi soir lors du quart de finale contre l'Espagne à la Coupe du monde 2026, après que le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois (34 ans) a dû quitter le terrain en raison d'une grave blessure musculaire, dans ce qui pourrait être sa dernière participation à la Coupe du monde avec les Diables Rouges.

Le gardien s’est effondré à la limite de sa surface de réparation, visiblement en proie à une douleur intense, avant de quitter la pelouse en larmes, une image forte qui résumait à elle seule l’ampleur de sa déception.

Les instants qui ont suivi sa chute ont été marqués par un état de choc parmi les joueurs belges, d’autant plus que cette blessure est survenue à un moment crucial du match, dont le vainqueur affrontera la France en demi-finale.

Le gardien de Manchester United, Sin Lamens, a pris sa place, un changement contraint qui a immédiatement complexifié la tâche des Belges, très dépendants de l’expérience et des qualités défensives de la star du Real Madrid.

Cette blessure, survenue à 34 ans, pourrait même marquer la fin de son parcours en Coupe du monde, l’obligeant sans doute à renoncer à la prochaine édition.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, il est depuis plusieurs années un pilier de la défense belge et a largement contribué aux campagnes internationales des Diables Rouges.