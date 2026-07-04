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Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un coup dur pour Deschamps : la star française est forfait contre le Paraguay

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
Aurélien Tchouaméni
Paraguay
France
É.-U.

Les Coqs partent favoris pour se qualifier.

À quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay, l’équipe de France subit un coup dur : Aurélien Tchouaméni est forfait en raison d’une blessure à la cuisse. C’est donc Manu Koné qui le remplacera au milieu de terrain.

Selon la chaîne française RMC, qui cite des sources au sein de l’encadrement tricolore, le vice-capitaine s’est plaint d’une douleur à la cuisse lors de la séance d’entraînement de vendredi et déclare forfait pour le huitième de finale disputé ce samedi à Philadelphie.

Son indisponibilité est estimée à quatre jours : si tout se passe bien, il pourrait donc revenir pour les quarts de finale, le 9 juillet, à condition que les Bleus se qualifient.

Le staff technique, emmené par Didier Deschamps, surveillera de près l’évolution de l’état de santé de Chouameni, tandis que Mano Koné devrait logiquement le remplacer dans l’entrejeu, un changement contraint qui pourrait légèrement perturber l’équilibre des Bleus.

En conséquence, le onze probable des Bleus serait le suivant :

Coupe du monde
Paraguay crest
Paraguay
PAR
France crest
France
FRA

Gardien : Maignan

Défense : Koundé, Upamecano, Saliba, Deny.

Milieu : Koné, Rabiot, Oulissi

Attaque : Dembélé, Barkola, Mbappé.

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