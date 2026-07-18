Le Chelsea FC a établi un nouveau record de transfert en acceptant de recruter la jeune star anglaise Morgan Rogers, en provenance d’Aston Villa, pour 117 millions de livres sterling, soit la transaction la plus onéreuse de l’histoire du club londonien. Le joueur de 23 ans doit passer sa visite médicale lundi.

Selon le média britannique The Athletic, Rogers a déjà trouvé un accord sur les termes d’un contrat de six ans à Stamford Bridge, après que les Villans ont validé l’offre colossale des Blues pour l’un des plus grands espoirs anglais.

L’attaquant anglais doit passer sa visite médicale dès son retour de la Coupe du monde, lundi, tandis que la direction de Chelsea finalise les derniers détails de cette transaction retentissante.

Si Arsenal s’était également montré très intéressé, Rogers a opté pour Chelsea, séduit par la vision de l’entraîneur espagnol Xabi Alonso, fraîchement arrivé aux commandes des Blues. Les projets de développement à long terme présentés par le technicien basque auraient convaincu l’attaquant d’opter pour Stamford Bridge.

Ce chèque record dépasse le précédent montant déboursé pour Enzo Fernández (Benfica), signalant la détermination de la nouvelle direction à ramener les Blues dans la course aux titres.

Un coup dur pour Aston Villa, qui perd l’un de ses plus prometteurs jeunes talents, même si la somme astronomique perçue par le club pourrait lui permettre de renforcer son effectif grâce à d’autres recrutements pendant le reste du mercato estival.

Le club londonien devrait officialiser l’opération dans les prochains jours, après la visite médicale et la signature des contrats, confirmant ainsi sa volonté de bâtir une équipe capable de rivaliser avec l’élite la saison prochaine.