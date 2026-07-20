Un coup dur… Messi a-t-il été victime d'une injustice lors de la soirée de clôture de la Coupe du monde ?

La défaite en finale de la Coupe du monde n’a pas été le seul moment douloureux pour Lionel Messi lors de la soirée de clôture de la Coupe du monde 2026, Un deuxième coup dur l’a frappé lorsqu’il a été privé du titre de meilleur joueur du tournoi, malgré des statistiques individuelles remarquables, relançant le débat sur les critères d’attribution de cette distinction individuelle majeure.

L’Argentine a perdu la finale 1-0 face à l’Espagne, et Messi n’a donc pas pu guider les « Albicelestes » vers un deuxième sacre consécutif. Après le coup de sifflet final, le capitaine argentin est apparu très ému, avant de voir le milieu de terrain espagnol Rodri recevoir le titre de meilleur joueur du tournoi.

Les statistiques de Messi… méritait-il le prix ?

Au vu de ses statistiques, la question se pose pour nombre d’observateurs. L’attaquant du PSG a terminé deuxième meilleur buteur du tournoi (8 réalisations) et a délivré 4 passes décisives, soit le plus grand nombre de contributions directes aux buts de son équipe jusqu’en finale.

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Ses exploits ne se limitent pas à cette édition : il a porté son total à 21 buts en Coupe du monde, devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, tout en conservant son record de meilleur passeur des phases à élimination directe de la Coupe du monde, avec désormais 10 passes décisives à son actif, une marque inédite.

La star argentine a également livré des performances individuelles exceptionnelles tout au long de la compétition, notamment face à l’Angleterre en demi-finale, où il a préparé les deux buts de la victoire et réalisé l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot argentin, menant ainsi son équipe nationale en finale pour la deuxième fois consécutive.

Rodri… le cœur battant de l’Espagne

De son côté, la sélection de Rodri n’était pas le fruit du hasard. Le joueur de Manchester City a joué un rôle central dans le sacre de l’Espagne. Il a été le cerveau du milieu de terrain espagnol tout au long du tournoi, grâce à sa capacité à contrôler le rythme du jeu, à relier les lignes et à imposer le style de possession qui a caractérisé « La Roja ».

En finale, sa performance a été déterminante : 101 passes réussies sur 106 tentées (95 % de précision), un niveau de maîtrise qui a permis à la Roja de dicter le rythme et d’empêcher l’Argentine d’imposer son propre jeu.

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Rodri n’a pas seulement brillé en finale : il a également battu le record du nombre de passes réussies en Coupe du monde (1 394), dépassant l’ancien détenteur, le Brésilien Dunga (1 306).

La polémique fait rage entre les partisans de Messi, auteur d’un impact offensif et de statistiques historiques, et ceux qui estiment que Rodri, pièce maîtresse d’une équipe invaincue, incarne le joueur le plus complet et le plus influent du tournoi.

Au final, le titre de meilleur joueur demeure l’un des plus discutés à l’issue de chaque Coupe du monde.