Partager Suivez GOAL sur Google

La sélection italienne a subi un coup dur avant son duel décisif face à la Belgique, après le départ du milieu de terrain Davide Frattesi du rassemblement de la Nazionale en raison d'une blessure musculaire, malgré son but inscrit lors de la victoire sur la France sur le score de 3-1.

Publicité

Selon le réseau « Football Italia », Frattesi ne pourra pas prendre part à l'ultime rencontre face à la Belgique, programmée dimanche soir dans la capitale Bruxelles.

La star de la Lazio avait inscrit le but de l'ouverture du score de l'Italie lors de la rencontre face à la France, disputée jeudi soir au stade de San Siro, contribuant ainsi à hisser la Squadra Azzurra en tête de son groupe en Ligue des nations.

Mais le milieu de terrain ne sera pas disponible pour disputer la rencontre décisive face à la Belgique, en raison de la blessure dont il a souffert au cours de la dernière période.

Un communiqué officiel a confirmé que Frattesi avait déjà quitté le camp de la sélection italienne à Coverciano et était rentré dans son club, la Lazio, où le staff médical de l'équipe se chargera du suivi de son état.

Publicité Publicité

Les examens médicaux ont révélé que le joueur souffrait d'un problème musculaire, qui ne lui laissera pas le temps nécessaire pour se rétablir avant le match attendu.

Related Topics

Prochains matchs BEL UEFA Nations League A 14:45 ITA Regarder

L'Italie a besoin d'au moins un point pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, tandis qu'une victoire lui garantirait de terminer le groupe un à la première place, devant la France.

Frattesi a disputé 39 matches internationaux sous le maillot de sa sélection, inscrivant 10 buts, et il a par ailleurs retrouvé son niveau depuis son transfert à la Lazio durant la période des transferts estivaux.

Publicité

Le milieu de terrain est parvenu à inscrire 4 buts en 11 matches disputés en Serie A cette saison.

La sélection italienne est en tête du classement du groupe avec 10 points, à égalité avec la France, mais elle la devance aux confrontations directes, tandis que la sélection belge occupe la troisième place avec 9 points, la Turquie fermant la marche sans le moindre point.

Publicité

La sélection italienne avait entamé son parcours par une défaite face à la Belgique sur le score de deux buts à zéro, avant de retrouver son équilibre en signant deux victoires consécutives face à la Turquie sur les scores de 4-1 et 3-1, puis en faisant match nul avec la France 1-1, pour ensuite s'imposer avec une victoire importante face aux Bleus 3-1 à Milan.

La rencontre revêt une importance particulière pour la Belgique, qui conserve encore des espoirs de qualification, ce qui fait du match un véritable test de la capacité de la sélection italienne à préserver sa position parmi les grands du continent européen, surtout après la victoire au fort retentissement moral face à la France.