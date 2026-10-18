Elle écrit que, même « au plus haut niveau de la direction », « on ne s’attend plus à ce que le directeur sportif reste en poste bien au-delà du mercato hivernal ». Des doutes existent désormais même quant à la possibilité que Krösche reste jusque-là.

Krösche est encore sous contrat avec l’Eintracht jusqu’en 2028. Mais l’union autrefois si fructueuse entre le dirigeant et ce club historique s’est sensiblement fissurée ces derniers mois et ces dernières années. Selon les informations rapportées, le président de la SGE et président du conseil de surveillance, Mathias Beck (55 ans), devrait préparer l’entourage du club « entre les lignes » à un départ de Krösche lors de l’assemblée générale de lundi.

La recherche d’un successeur à Krösche serait actuellement « intensifiée ». Parmi les candidats possibles figureraient Joti Chatzialexiou (50 ans), qui fait actuellement du bon travail au 1. FC Nuremberg, et l’ancien joueur de la SGE Christoph Spycher (48 ans), des Young Boys de Berne. Des « réflexions » porteraient également sur d’éventuels retours de Pirmin Schwegler (39 ans, VfL Wolfsburg) et de Fredi Bobic (54 ans, Legia Varsovie).

Si un nouveau responsable sportif arrive effectivement bientôt sur les bords du Main, il devrait adopter une nouvelle stratégie de recrutement. Au sein de l’Eintracht, tous s’accorderaient à dire que le modèle, fructueux dans un passé récent, consistant à acheter des talents à un prix élevé puis à les revendre pour une somme nettement supérieure ne fonctionne plus. Le risque financier serait devenu trop important. D’autant que Krösche n’a plus eu autant de réussite sur le marché des transferts. La nouvelle orientation devrait privilégier davantage la stabilité.

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Mais les relations entre l’ancien directeur sportif du RB Leipzig et l’Eintracht ne se sont pas dégradées pour cette seule raison. Le choix spectaculaire et malheureux de l’Espagnol Albert Riera pour succéder à Dino Toppmöller la saison précédente a également nui à sa réputation. S’y ajoute notamment son flirt avec l’AC Milan l’été dernier.

Depuis quand Markus Krösche travaille-t-il à l’Eintracht Francfort ?

Krösche, qui avait auparavant travaillé avec succès à Paderborn, est arrivé de Leipzig à Francfort à l’été 2021. Sous sa direction, l’Eintracht a écrit une page glorieuse de son histoire, remportant la Ligue Europa et se qualifiant pour la Ligue des champions. Krösche a réalisé plusieurs excellentes opérations sur le marché des transferts et est parvenu à vendre des joueurs pour des sommes parfois astronomiques. Parmi eux figurent les départs records de Randal Kolo Muani (95 millions d’euros, PSG), Hugo Ekitike (95 millions d’euros, Liverpool FC) et Omar Marmoush (75 millions d’euros, Manchester City).

Mais le taux de réussite de Krösche a nettement baissé ces derniers temps. L’Eintracht a ainsi connu une saison précédente décevante (huitième place en Bundesliga, pas de qualification pour une compétition européenne), et son début de saison sous la direction du nouvel entraîneur Adi Hütter a lui aussi été mitigé. Avec 16 buts encaissés après six journées, Francfort possède l’une des défenses les plus faibles du championnat. Les Hessois peuvent tout de même souffler pour l’instant après leur victoire 1-0 contre le 1. FC Cologne vendredi soir, leur deuxième succès de la saison. Ils occupent actuellement la onzième place du classement.