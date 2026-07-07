Un coup de théâtre vient bouleverser les plans de la Norvège avant le match contre l'Angleterre

La sélection norvégienne a essuyé un revers inattendu, qui pourrait bouleverser ses plans pour le match contre l'Angleterre, dimanche prochain à l'aube, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Scandinaves avaient créé la sensation en atteignant ce stade de la compétition grâce à leur victoire 2-1 sur le Brésil dimanche dernier.

Mais après l’euphorie de cette victoire face aux quintuples champions du monde, l’entraîneur norvégien Ståle Solbakken a exprimé une inquiétude grandissante au sujet de la fatigue accumulée par son équipe en raison des longs déplacements.

Selon le journal anglais « Metro », plusieurs membres de la délégation scandinave ont été touchés par un virus intestinal, perturbant ainsi la préparation de la rencontre face aux Three Lions.

La sélection a déjà enchaîné plusieurs déplacements depuis Boston, en passant par le New Jersey et Dallas.

Après sa victoire de dimanche face au Brésil à New York, le groupe doit encore accumuler de nombreux miles avant d’aborder le match de dimanche matin contre l’Angleterre, programmé à Miami.

Selon le journal norvégien « Dagbladet », l’attaquant de Crystal Palace Jürgen Strand Larsen a déjà manqué le match d’ouverture du tournoi pour cause de maladie, tandis que Marcus Holmgren Pedersen a été forfait contre le Brésil pour raisons de santé.

Solbakken a lui-même été filmé en train de tousser lors d’une conférence de presse après la défaite 4-1 contre la France en phase de groupes.

Le sélectionneur a toutefois relativisé : « Seul Jørgen a eu de la fièvre. Ensuite, il y a eu quelques cas de toux et de rhume, de manière sporadique au sein du groupe. »

Il a ajouté : « Il y a la climatisation, les vols, les vestiaires, tout ça. Nous sommes plus de 50 personnes, il serait donc étrange que personne ne soit malade. »