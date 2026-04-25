Samedi, Al-Ahli a été couronné champion de l’AFC Champions League, l’équivalent asiatique de l’UEFA Champions League. Le club saoudien a marqué le but décisif en prolongation, alors qu’il évoluait à dix depuis déjà plusieurs minutes. Score final : 1-0.

À la 68e minute, alors que le score était toujours de 0-0, la tension est montée d’un cran : Tete Yengi et Zakaria Al Hawsawi se sont accrochés, et le défenseur saoudien a perdu son sang-froid.

Les deux hommes se sont alors retrouvés face à face, et Al Hawsawi, nettement plus petit que son adversaire, a asséné un violent coup de tête à l’Australien. Le joueur de Machida s’est immédiatement tenu le visage avant de s’effondrer.

L’arbitre n’a pas hésité et a immédiatement brandi un carton rouge à l’encontre du latéral gauche. Al Hawsawi a tenté de protester, en vain : son équipe a dû tenir les vingt dernières minutes à dix contre onze. Les supporters du champion en titre se sont pris la tête dans les mains, conscient que leur équipe était confrontée à une tâche ardue.

Yengi, dont le comportement provocateur a été sanctionné, reste au sol plusieurs longues secondes tandis que les supporters d’Al-Ahli lui lancent gobelets et autres projectiles. Les joueurs des deux équipes doivent alors calmer les esprits pendant que le milieu de terrain, saignant abondamment, reçoit des soins. Il reprendra toutefois le jeu après quelques minutes.

Finalement, cette exclusion n’a pas été fatale au club saoudien : en prolongation, Firas Al Buraikan a profité d’un moment chaotique dans la surface pour inscrire le but de la victoire.

Grâce à ce succès, Al-Ahli conserve son titre. Le club avait déjà dominé l’édition 2024/25 en battant le club japonais Kawasaki Frontale 2-0.