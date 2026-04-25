Samedi, Al-Ahli a été couronné champion de l’AFC Champions League, l’équivalent asiatique de l’UEFA Champions League. Le club saoudien a marqué le but décisif en prolongation, alors qu’il évoluait déjà en infériorité numérique depuis plusieurs minutes. Score final : 1-0.

À la 68e minute, alors que le score était toujours de 0-0, la rencontre a dégénéré. Tete Yengi et Zakaria Al Hawsawi se sont accrochés, et le défenseur saoudien a perdu son sang-froid.

Les deux hommes se sont alors retrouvés face à face, et Al Hawsawi, nettement plus petit que son adversaire, a asséné un violent coup de tête à l’Australien. Le joueur de Machida s’est immédiatement tenu le visage avant de s’effondrer.

L’arbitre n’a pas hésité et a immédiatement brandi un carton rouge à l’encontre du latéral gauche. Al Hawsawi a tenté de protester, en vain. Son équipe a alors dû tenir les vingt dernières minutes à dix contre onze. Les supporters du champion en titre se sont pris la tête dans les mains, réalisant que leur équipe était confrontée à une tâche ardue.

Yengi, dont le comportement provocateur a été puni, reste au sol plusieurs minutes sous les projectiles lancés par les supporters d’Al-Ahli. Les joueurs des deux équipes doivent alors calmer les esprits tandis que le milieu de terrain, légèrement blessé, reçoit des soins et reprend ensuite le jeu.

Finalement, l’expulsion n’a pas été fatale au club saoudien : en prolongation, Firas Al Buraikan a marqué l’unique but de la rencontre suite à un moment chaotique dans la surface.

Grâce à ce succès face à Machida (Japon), Al-Ahli conserve son titre. Le club avait déjà dominé l’édition 2024/25 en battant Kawasaki Frontale 2-0.