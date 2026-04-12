Un coup de pouce pour la Norvège avant la Coupe du monde : une star de la Ligue des champions obtient la nationalité

L'équipe nationale norvégienne a reçu un coup de pouce considérable en vue de la Coupe du monde 2026. Le gardien Nikita Haikin, du FK Bodø/Glimt, a obtenu la nationalité norvégienne il y a quelques jours et devrait, selon toute vraisemblance, faire partie de la sélection pour la Coupe du monde.

Né il y a trente ans en Israël de parents russes, il a rejoint la Russie à l’âge de deux ans et a évolué au sein des sélections jeunes russes.

Il n’a toutefois jamais porté le maillot de l’équipe A. Convoqué pour la première et unique fois en 2015, il est resté sur le banc lors des deux rencontres, manquant ainsi ses débuts internationaux.

Depuis son arrivée à Bodø/Glimt en 2019, il s’est imposé comme un pilier du club et a contribué à ses exploits européens, notamment la campagne de Ligue des champions cette saison qui a mené les Norvégiens jusqu’aux huitièmes de finale.

Malgré ses performances au sein de cette équipe norvégienne surprise, une sélection en équipe de Russie semblait très lointaine ces dernières années, en raison de son soutien affiché à l’Ukraine et de ses prises de position contre le président russe Vladimir Poutine.

N’ayant jamais porté le maillot russe en A, son changement de nationalité sportive vers la Norvège s’annonce comme une simple formalité auprès de la FIFA.

Son éligibilité pour les prochaines dates internationales représente donc un véritable coup de pouce pour la sélection norvégienne. Ørjan Nyland reste le numéro un incontesté, mais le gardien de Séville est cantonné au banc depuis le début de la saison en Liga, ce qui crée un casse-tête pour le sélectionneur.

Egil Selvik (Watford) et Viljar Myhra (Odense BK) sont deux autres options pour le sélectionneur Ståle Solbakken, mais, malgré le manque de temps de jeu de Nyland, ils ne semblent pas destinés à devenir gardiens titulaires.

Solbakken a déjà indiqué aux médias norvégiens que Haikin était « une option » pour intégrer la sélection mondiale. Samedi, toutefois, n’était pas le jour de Haikin : lors du choc contre le champion national Viking FK, il a dû aller chercher le ballon pas moins de cinq fois : 5-0.