Un coup de poignard dans le dos ? La vérité sur le complot des stars du Portugal pour écarter Ronaldo

De nombreux rapports ont circulé au sujet d'un puissant complot ourdi par les stars de la sélection portugaise pour écarter le capitaine Cristiano Ronaldo du rassemblement actuel, mais la crise a éclaté au grand jour du côté du nouvel entraîneur Jorge Jesus.

Une crise explosive s'est déclenchée ces derniers jours, après le départ de Ronaldo du rassemblement du Portugal, en signe de protestation contre sa mise à l'écart et la trahison par Jesus de l'accord conclu entre eux concernant la participation aux matchs, puis les déclarations faites par son entraîneur à l'issue de la confrontation face à la Norvège.

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Le journaliste portugais Pedro Sepulveda a expliqué, dans l'émission saoudienne « Al-Montasaf », que « ce qui se dit à propos de l'existence d'un complot des joueurs du Portugal contre Ronaldo n'a aucun fondement ».

Il a affirmé que « les stars de la sélection portugaise essayaient d'apprendre de Ronaldo et de rester à ses côtés, mais ce qui s'est passé n'est qu'un problème fabriqué par Jesus pour se débarrasser de la fusée de Madère ».

Des rapports de presse indiquent récemment que la Fédération portugaise de football cherche à prendre contact avec Ronaldo pour mettre fin au différend et organiser un match d'adieu qui mettrait un terme à sa carrière internationale.