Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
GOAL
Traduit par

Un coup de poignard dans le dos ? La vérité sur le complot des stars du Portugal pour écarter Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal vs Norvège
Portugal
Norvège
UEFA Nations League A
Portugal
Norvège

Un énorme choc

De nombreux rapports ont circulé au sujet d'un puissant complot ourdi par les stars de la sélection portugaise pour écarter le capitaine Cristiano Ronaldo du rassemblement actuel, mais la crise a éclaté au grand jour du côté du nouvel entraîneur Jorge Jesus.

Une crise explosive s'est déclenchée ces derniers jours, après le départ de Ronaldo du rassemblement du Portugal, en signe de protestation contre sa mise à l'écart et la trahison par Jesus de l'accord conclu entre eux concernant la participation aux matchs, puis les déclarations faites par son entraîneur à l'issue de la confrontation face à la Norvège.

À lire aussi : après la sanction d'Al-Jowayr, un message ferme ébranle le rassemblement de la sélection saoudienne

Le journaliste portugais Pedro Sepulveda a expliqué, dans l'émission saoudienne « Al-Montasaf », que « ce qui se dit à propos de l'existence d'un complot des joueurs du Portugal contre Ronaldo n'a aucun fondement ».

Il a affirmé que « les stars de la sélection portugaise essayaient d'apprendre de Ronaldo et de rester à ses côtés, mais ce qui s'est passé n'est qu'un problème fabriqué par Jesus pour se débarrasser de la fusée de Madère ».

Des rapports de presse indiquent récemment que la Fédération portugaise de football cherche à prendre contact avec Ronaldo pour mettre fin au différend et organiser un match d'adieu qui mettrait un terme à sa carrière internationale.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google