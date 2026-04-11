« Un coup de poignard dans le dos de Slott »… Comment Salah jette de l'huile sur le feu qui fait rage à Liverpool !

La tempête continue de secouer le Liverpool FC. Si l’entraîneur néerlandais Arne Slot est toujours dans le viseur, la star égyptienne Mohamed Salah se retrouve désormais au cœur d’une vive polémique en raison de son comportement et de ses récentes actions sur et en dehors du terrain.

Selon un article controversé du tabloïd britannique The Sun, l’international égyptien serait l’un des joueurs les plus « dramatiques » de l’histoire du club, et son problème serait désormais davantage personnel et comportemental que technique.

Alors que les performances et les résultats du club s’érodent, certains observateurs estiment que l’ailier égyptien incarne désormais l’égoïsme et alimente la tension dans le vestiaire, à un moment où Liverpool a plus que jamais besoin de cohésion.

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Les critiques pointent ses prises de position répétées : altercations passées avec Jürgen Klopp, suppression des références au club de ses réseaux sociaux, et récentes déclarations évoquant un désaccord avec Slot ainsi qu’un avenir incertain à Liverpool.

En revanche, le capitaine Virgil van Dijk est salué comme le seul joueur assumant publiquement ses responsabilités, qu’il s’agisse de victoires ou de défaites, tandis que Salah, selon les critiques, ne s’exprimerait dans les médias que lorsque cela sert son image.

Selon les observateurs, ces sorties médiatiques compliquent la tâche d’Arne Slot, qui, depuis son arrivée l’été dernier, passe plus de temps à éteindre des incendies qu’à développer le collectif.

Au lieu d’apporter son soutien à son nouvel entraîneur, la star égyptienne est devenue, selon les termes employés, « une poudrière qui jette de l’huile sur le feu ».

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La polémique dépasse désormais les simples performances individuelles : elle touche à l’influence de Salah sur le groupe. Certains joueurs, comme Hugo Ekitike, estimeraient qu’il reste sur le terrain malgré une baisse de régime, tandis qu’eux sont remplacés malgré des statistiques plus flatteuses.

De quoi nourrir les interrogations sur l’avenir et la trajectoire du club.

Certains réclament le limogeage de Slott ou le retour d’une légende du club comme Steven Gerrard ou Xabi Alonso. D’autres, plus nombreux, estiment que le mal est plus profond qu’un simple changement d’entraîneur et que la première étape vers la reconquête de l’identité des Reds passe par le rétablissement de la discipline dans le vestiaire.

Liverpool, jadis modèle de cohésion et d’esprit d’équipe, apparaît aujourd’hui fracturé entre une star en quête de lumière et un entraîneur qui tente de colmater les brèches.

Dans ce face-à-face entre Salah et Slott, le groupe, autrefois redouté, perd ses repères et se retrouve en pleine crise d’identité, avec des répercussions sur son avenir proche.

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