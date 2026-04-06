Un coup de maladie inattendu prive la star de Naples du match contre Milan

L'équipe de Naples a subi un coup dur avant son match très attendu contre Milan, ce lundi soir, dans le cadre de la 31e journée du championnat italien.

Ce match s'annonce décisif dans la course au titre, puisque le vainqueur cherchera à poursuivre sa poursuite du leader, l'Inter Milan, et à lui mettre la pression jusqu'aux derniers instants de la compétition.



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Selon la chaîne « Sky Sport Italia », l'attaquant danois Rasmus Højlund s'est senti mal hier soir après avoir souffert d'une forte fièvre et de vomissements dus à un virus intestinal.

La chaîne italienne a indiqué que les problèmes de santé de Højlund l'ont rendu physiquement inapte à jouer contre Milan, et qu'il est probable qu'il soit totalement écarté de la liste des joueurs pour ce match.



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Le jeune star est considéré comme le meilleur buteur de l'effectif de Naples avec 18 contributions (14 buts marqués et 4 passes décisives) en 37 rencontres officielles.

Ces absences constituent un coup dur pour l'entraîneur Antonio Conte, qui doit déjà composer avec les absences de Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo et Amir Rahmani.



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