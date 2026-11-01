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L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a créé une grosse surprise tactique lors du récent Klassiker en délaissant son système défensif habituel pour contrarier le Bayern Munich. Son choix audacieux de revenir à une défense à quatre lui a valu les éloges de cadres de l’effectif du Dortmund après un match nul âprement disputé.

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Kovac passe à une défense à quatre pour le déplacement à Munich

À la surprise générale, Dortmund a délaissé son organisation défensive habituelle pour aligner une défense à quatre contre le Bayern. Ce pari tactique a porté ses fruits : Dortmund a décroché un match nul 2-2 à l’Allianz Arena, alors que ce système n’avait plus été utilisé en championnat depuis une défaite face au RB Leipzig en mars 2025. Kovac avait passé des mois à travailler avec une défense centrale à trois, ce qui rendait ce changement soudain particulièrement risqué pour le plus grand rendez-vous national de la saison.

Les joueurs ont immédiatement ressenti les effets de ce changement sur le terrain, estimant que cette nouvelle organisation leur permettait de mieux rivaliser avec le géant bavarois. « Niko a eu une idée de génie avec cette défense à quatre », a déclaré le gardien Gregor Kobel, cité par Kicker. L’international suisse n’a pas caché son admiration pour la décision de son entraîneur, la qualifiant de « très courageuse » compte tenu de l’enjeu de la rencontre et de la qualité de l’adversaire.

Une préparation difficile avant le résultat obtenu à l’Allianz Arena

La mise en place du nouveau système ne s’était pourtant pas déroulée sans accroc avant le match. Nico Schlotterbeck, associé à Waldemar Anton en défense centrale, a révélé qu’une répétition difficile avait menacé de compromettre le plan de son entraîneur avant le coup d’envoi. Loin d’être immédiatement convaincante sur le plan tactique, la dernière séance d’entraînement de l’équipe avait été décevante et décousue, laissant subsister de nombreuses interrogations à l’approche de la rencontre.

« L’entraîneur a discuté avec Waldi et moi pour savoir ce que nous en pensions. L’équipe a adhéré à cette idée hier. La dernière séance d’entraînement n’a pas été la meilleure, vous pouvez poser la question à l’entraîneur, mais l’équipe a adhéré, et c’est le plus important », a expliqué le défenseur.

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Les doutes tactiques écartés avant d’affronter le Bayern

Kovac a lui-même confirmé ce récit, laissant entendre qu’une mauvaise répétition générale débouche souvent sur une meilleure prestation le jour du match. L’entraîneur croate a précisé que l’équipe avait travaillé sa défense à quatre pour se préparer aux schémas récurrents du Bayern, mais qu’il n’était pas entièrement satisfait de sa mise en pratique à l’entraînement. Il comptait toutefois sur l’expérience acquise par ses joueurs dans des systèmes similaires avec leurs sélections nationales pour les aider à gérer la pression du match.

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« Hier, nous avons travaillé la défense à quatre et répété certains exercices, parce que les mêmes situations reviennent toujours ici, à Munich. Je n’étais pas entièrement satisfait, mais généralement, quand la dernière séance d’entraînement ne se passe pas très bien, le match se passe mieux. Et c’est ce qui s’est produit aujourd’hui. On voit bien que les joueurs évoluent dans une défense à quatre en sélection nationale », a révélé Kovac.

Du respect pour les champions, mais aucune crainte

Ce résultat a permis à Dortmund d’afficher ses ambitions, après plusieurs déplacements récents à l’Allianz Arena marqués par un manque de régularité. Schlotterbeck a conclu que l’alliance entre la stratégie et l’état d’esprit avait parfaitement convenu à cette rencontre.

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« La tactique, l’intensité, le respect nécessaire, mais aucune crainte révérencielle : dans l’ensemble, tout cela a bien fonctionné aujourd’hui, et c’est pourquoi tout le monde mérite des éloges, l’entraîneur comme l’équipe », a affirmé l’international allemand.