Un coup de fil et un cadeau précieux… Messi surprend Klose après avoir battu son record historique en Coupe du monde

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a dépossédé Miroslav Klose, ancien attaquant de l’équipe d’Allemagne, de son record historique en Coupe du monde.

Avec 21 réalisations au total, dont 8 inscrits lors de la Coupe du monde 2026, l’attaquant argentin dépasse désormais les 16 buts de l’Allemand.

Klose a confié à la radio française Radio Monte-Carlo : « Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, était mon coéquipier à la Lazio et nous restons régulièrement en contact. Il a organisé un appel entre Messi et moi, un moment très émouvant. »

Il a ajouté : « Nous nous sommes parfois croisés sur le terrain et cela a toujours été un plaisir, mais cette conversation téléphonique a été notre premier véritable échange en dehors des matchs. »

Il conclut : « Il m’a dit qu’il m’enverrait un maillot dédicacé. Le record allait de toute façon tomber, et Messi est le bienvenu s’il souhaite le faire. Je suis un grand fan de lui, et je l’ai toujours été. »

Rappelons que Messi a d’abord égalé le record de Klose en inscrivant un triplé lors de la victoire 3-0 contre l’Algérie en phase de groupes, avant de le battre grâce à un doublé lors du succès 2-0 face à l’Autriche.