Le Real Madrid fait face à un défi de taille au poste de gardien de but, puisque le club devra trouver un portier exceptionnel pour succéder à Thibaut Courtois, dont le contrat approche de son terme.

Le journal « Mundo Deportivo » a affirmé que Thibaut Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde. Le Belge, avec ses arrêts décisifs qui ont maintes fois contribué aux victoires du Real Madrid, possède un long et précieux héritage au sein du club. Toutefois, son contrat expirera en juin prochain, et son âge avancé (34 ans) l'a inévitablement conduit vers ce qui pourrait être l'une de ses dernières étapes.

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C'est pour cette raison que, depuis un certain temps, et malgré les plans du Real Madrid visant à renouveler son contrat pour au moins une saison supplémentaire, le club travaille en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Une tâche qui, par ailleurs, s'avère loin d'être facile.

En effet, Liverpool a recruté l'un des gardiens pressentis, qui présente des caractéristiques similaires à celles de Courtois (belge, formé au centre de formation de Genk, doté d'un grand potentiel), pour 35 millions d'euros. Ce gardien est Luca Broegmans, âgé de 18 ans, gardien titulaire de Genk, où il continuera de jouer cette saison, mais sous forme de prêt.

Le jeune gardien, qui mesure deux mètres, était très apprécié au Real Madrid et, selon la radio « Cadena COPE », le club envisageait de le recruter au cours des prochains mois.

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Cependant, Liverpool a cette fois agi plus rapidement et a bouclé l'affaire en sa faveur. En conséquence, le Real Madrid a été contraint de changer de cible, et sa liste restreinte compte désormais un joueur de moins.