Un contraste statistique frappant… Le nombre de cartons rouges reçus par le FC Barcelone alimente les soupçons à Madrid

D’après des données statistiques récentes, un écart significatif apparaît dans le bilan des expulsions (en faveur ou contre) des grands clubs de Liga, entre les compétitions nationales et les épreuves européennes.

Selon le journal espagnol « AS », le FC Barcelone bénéficie d’un solde nettement positif en Liga, avec un différentiel de +31 cartons rouges (63 en sa faveur, 32 contre) au cours des dix dernières saisons.

À l’inverse, le Real Madrid affiche un solde légèrement négatif de [-1], avec 40 expulsions en sa faveur et 41 contre.

L'Atlético de Madrid, de son côté, affiche un solde encore plus défavorable, à [-15], avec 30 cartons en sa faveur et 45 contre lui.

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En revanche, en Ligue des champions, le bilan du Barça vire au négatif : [-7], avec 5 décisions en sa faveur et 12 contre.

À l’inverse, le Real Madrid règne sur le Vieux Continent avec un solde positif de [+10] (16 décisions favorables, 6 défavorables).

L’Atlético de Madrid affiche lui aussi un solde positif de [+3] (13 décisions favorables, 10 défavorables), ce qui interroge sur les raisons d’un tel écart entre les compétitions nationales et continentales, selon le quotidienmadrilène AS.

Mercredi dernier, au Camp Nou, le défenseur blaugrana Pau Cubarsi a d’ailleurs été expulsé lors de la défaite 2-0 contre l’Atlético, en quart de finale aller de la Ligue des champions.