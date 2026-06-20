Un consensus rare s’est dégagé au Camp Nou : les stars du FC Barcelone poussent pour recruter ce joueur

L’attaquant argentin Julián Álvarez, actuellement sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, obtient un soutien franc de plusieurs joueurs du FC Barcelone, qui poussent pour son arrivée au club catalan. La direction sportive envisage sérieusement de le recruter pour la saison prochaine.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Ronald Araújo et Marc Bernal se sont tous dits enthousiastes à l’idée d’accueillir l’attaquant argentin de 26 ans, créant un rare consensus au sein du vestiaire.

Gavi, dernier en date à s’exprimer lors du stage de la sélection espagnole, a cité son nom sans hésiter sur les ondes de « RAC1 » : « Julián Álvarez », saluant son enthousiasme et son esprit de compétition.

De son côté, Pau Cubarsi voit en lui un « attaquant de classe mondiale, à la hauteur du FC Barcelone », rappelant à Mundo Deportivo : « Nous savons tous à quel point il est doué ». « On ne peut pas se relâcher, ne serait-ce qu’un instant, car il est toujours à la recherche d’espaces. »

Ronald Araújo s’est montré le plus enthousiaste, affirmant à « Mundo Deportivo » : « Pour moi, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde, et les meilleurs doivent être avec nous », des propos qui n’ont pas été du goût de l’Atlético de Madrid.

Marc Bernal a également validé cette option lors d’un échange avec Ara : « Je recruterais Julian Álvarez », tandis que Dani Olmo a rappelé une évidence : « Tout joueur qui élève le niveau de l’équipe sera toujours le bienvenu ».

Ce consensus transparaît aussi dans un sondage de Mundo Deportivo : 36,32 % des socios ont désigné l’Argentin comme la meilleure recrue potentielle pour la saison prochaine.

L’admiration pour Álvarez ne se limite pas au vestiaire barcelonais : Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a confié lors de la Coupe du monde, sur les ondes de COPE, qu’il recruterait l’attaquant si l’on lui offrait un joueur d’une autre nation. « Je choisirais Julián Álvarez, je pense que c’est un joueur formidable », ajoutant : « Il s’intégrerait parfaitement à l’équipe ».

Reste que l’opération s’annonce complexe : l’attaquant est sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030 et sa clause libératoire s’élève à 500 millions d’euros, un montant qui complique toute négociation.

La direction sportive du FC Barcelone reste convaincue que l’Argentin représente un choix sûr pour renforcer l’attaque, d’autant plus que le vestiaire a manifesté un accord clair sur sa qualité et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous.