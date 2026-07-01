Fin juin, Wout Weghorst a officialisé son transfert de l’Ajax au FC Twente. L’un des joueurs les plus emblématiques de l’Eredivisie reste donc actif aux Pays-Bas. Weghorst est régulièrement critiqué pour son caractère, et l’ancien agent de joueurs René Wagelaar n’a pas non plus une très haute opinion de l’international néerlandais.

En tant qu’analyste, Wagelaar ne mâche jamais ses mots et livre chaque semaine son avis sur la situation au FC Twente. Dans l’émission de débat footballistique « VoetbalTijd », il a assumé ne pas être fan de Weghorst. Selon lui, la mentalité du buteur de 33 ans est irréprochable, mais il peine à accepter la façon dont il se met en avant. « Sur le plan personnel, je ne m’entends pas du tout avec lui. Il a un mental de gagnant, mais tout ce côté artificiel qui l’entoure, je n’aime vraiment pas ça », explique Wagelaar. « On verra s’il peut un peu corriger cela à Twente en se comportant un peu plus normalement. »

Il illustre son propos : « Qu’est-ce qui est normal pour moi ? Ce n’est pas de rester à genoux pendant un quart d’heure devant le secteur des supporters après une finale de FA Cup perdue. Je trouve tout ça faux. Beaucoup de gens partagent cet avis. » Il évoque aussi la réaction émotionnelle de Weghorst après l’élimination des Oranje de la Coupe du monde.

Pour autant, Wagelaar ne doute pas des qualités sportives de l’attaquant et s’attend à ce qu’il joue un rôle clé au FC Twente en Eredivisie. « On verra s’il arrive à s’adapter. Il marquera quinze buts la saison prochaine, peut-être même plus. Il est assez bon pour affronter tous ces adversaires de bas de tableau. Il commence toutefois à montrer des signes d’usure, donc on verra combien de temps il tiendra le coup. Surtout, il faut qu’il laisse tomber ces pitreries bizarres. »

Pour conclure, l’ancien agent lance une boutade qui fait mouche : « Mon conseil ? Qu’il laisse la Bible au fond de son sac, qu’il sorte plutôt le Playboy, qu’il montre quelques belles photos aux gars, et là, il aura gagné son pari. Il s’en sortira très bien, je pense. »

Critiques de Kramer

Wagelaar n’est pas le seul à avoir critiqué Weghorst. Michiel Kramer s’est lui aussi récemment exprimé dans *De Oranjezomer* au sujet de l’attaquant et a indiqué avoir du mal avec son comportement.

« J’ai certes du respect pour la carrière qu’il s’est construite, mais c’est quand même un petit voyou. Ça se voit surtout dans ses manières », a déclaré Kramer, évoquant notamment la période où Weghorst évoluait encore au FC Emmen. « J’ai aussi joué contre lui quand il était à Emmen, et à l’époque, il ne lisait pas la Bible avant le match, il ne se jetait pas d’eau au visage dans les vestiaires, et il ne criait pas autant. »

Selon Kramer, le comportement de l’attaquant ne paraît pas toujours authentique : « Parfois, j’ai l’impression que tout cela est un peu trop forcé. » L’ancien buteur a toutefois précisé que son jugement reposait sur son impression d’observateur extérieur.

« Je ne peux pas le confirmer, car je ne le connais pas. Mais de l’extérieur, j’ai parfois l’impression que c’est un peu trop joué, et ça ne me dérange pas en soi, mais ça peut parfois m’agacer. Ça ne me semble pas sincère. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais quelques joueurs qui le connaissent et qui partagent mon avis », a conclu Kramer.