Un concurrent de moins pour Joshua Zirkzee : l'attaquant quitte Manchester United pour 50 millions d'euros

Rasmus Højlund quitte définitivement Manchester United. En s’imposant 3-0 contre Pise, Naples a validé son billet pour la Ligue des champions et activé automatiquement l’option d’achat incluse dans le prêt du buteur danois.

Prêté 6 millions d’euros par Manchester United à Naples cette saison, l’attaquant danois s’est révélé être un choix judicieux : 11 buts et 6 passes décisives en 32 matchs en Serie A.

Le contrat de prêt comprenait une clause de rachat obligatoire de 44 millions d’euros, destinée à s’activer en cas de qualification pour la Ligue des champions. Objectif atteint grâce à la victoire sur Pise.

Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de cette rencontre, le Danois ne reviendra pas à Manchester United.

Pour Joshua Zirkzee, cela signifie qu’il aura au moins un concurrent de moins. Reste à savoir si l’international néerlandais jouera un rôle significatif à Old Trafford à long terme.