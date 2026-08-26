Cela ressort d’un rapport de Sport Bild. Lors du match de préparation contre le RB Leipzig (3-1) à la mi-août, Musiala s’était effondré pour la première fois sur la pelouse, le public ne savait alors encore rien de son affection due à un dysfonctionnement neurologique, qui provoque ce que l’on appelle des absences.

Selon Sport Bild, il y a eu deux jours après le match contre Leipzig une réunion au siège du Bayern, à la Säbener Straße, au cours de laquelle le directeur sportif Max Eberl, le directeur du football Christoph Freund, Musiala, son management et l’un des médecins traitants ont discuté de la suite à donner à la situation. Les responsables du Rekordmeister étaient déjà au courant de la maladie de Musiala pendant toute la saison passée et, selon le rapport, ont proposé de rendre publique dès maintenant la problématique de santé du meneur de jeu.

Comme Musiala n’y aurait pas encore été prêt, un compromis aurait été trouvé : le joueur de 23 ans informerait le public s’il devait s’effondrer une deuxième fois pendant un match. C’est finalement ce qui s’est produit dès le lendemain lors du match de préparation chez le 1. FC Heidenheim (4-2), et le communiqué publié juste après par Musiala sur Instagram avait été rédigé par lui en concertation avec le club.

L’appel de Jürgen Klopp a visiblement impressionné Jamal Musiala

Entre autres, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp a ensuite contacté Musiala par téléphone, selon Sport Bild. Klopp aurait assuré au joueur du Bayern son plein soutien et lui aurait fait savoir qu’il était un élément central de ses plans pour l’équipe d’Allemagne. Musiala aurait été impressionné par l’échange avec son nouveau sélectionneur, affirme le média.

Par ailleurs, le rapport a aussi livré des détails sur le contrat de Musiala. Au moment où celui-ci a signé ce contrat, qui doit lui rapporter environ 25 millions d’euros de salaire annuel, en février 2025, les absences n’étaient pas encore apparues. En conséquence, ce contrat de travail ne contient pas de clauses spécifiques ni de garanties liées à cela.

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Si Musiala s’est effondré contre Leipzig et Heidenheim, c’est parce que le traitement médicamenteux pour soigner sa maladie a été réduit après la Coupe du monde. « Il a un peu réduit, maintenant nous devons remonter un peu », avait récemment expliqué Eberl, précisant que le traitement allait désormais être réajusté après ces घटनements inquiétants. Avant que la nouvelle dose ne fasse effet, cela peut prendre jusqu’à 14 jours, raison pour laquelle Musiala ne participe actuellement pas à l’entraînement collectif et ne s’entraîne qu’individuellement.

Quand Jamal Musiala pourra-t-il rejouer avec le FC Bayern ?

Pour figurer dans le groupe lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart vendredi, Musiala n’entre pas en ligne de compte, selon Sport Bild. Un retour huit jours plus tard, lors de la 2e journée sur la pelouse du FC Schalke 04, serait déjà plus probable, ajoute le média. La première liste du nouveau sélectionneur Klopp sera dévoilée le 17 septembre, et d’ici là Musiala pourrait avoir retrouvé la compétition officielle.

L’international allemand est par ailleurs très heureux, selon Sport Bild, de la manière dont le Bayern gère sa situation difficile. Il y aurait également récemment eu un entretien personnel avec l’entraîneur Vincent Kompany, au cours duquel ce dernier lui aurait fait passer le message suivant : Musiala n’a jamais été aussi bon qu’actuellement depuis la prise de fonctions de Kompany en 2024. Cela correspond aussi aux récentes déclarations publiques du coach belge : « Je sais qu’il a fait d’énormes progrès cet été. Regardez les minutes qu’il a jouées. Il a fait des choses qui n’étaient pas au même niveau que nos meilleurs joueurs, mais un cran au-dessus. Nous n’avions plus vu ce Jamal-là depuis sa blessure contre Paris », a souligné Kompany.

Par ailleurs, Sport Bild rapporte aussi que Musiala est suivi depuis plusieurs mois en dehors des terrains par une caméra. Une documentation sur le magicien du ballon devrait ainsi voir le jour, mais le rapport ne fournit pas davantage d’informations sur le lieu de diffusion ni sur la date de sortie.