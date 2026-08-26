Cela ressort d’un rapport de Sport Bild. Lors du match de préparation contre le RB Leipzig (3-1) à la mi-août, Musiala s’était effondré pour la première fois sur la pelouse, le public ne savait alors encore rien de son affection due à un dysfonctionnement neurologique, qui provoque ce que l’on appelle des absences.

Selon Sport Bild, deux jours après le match contre Leipzig, une réunion a eu lieu au siège du Bayern, à la Säbener Straße, au cours de laquelle le directeur sportif Max Eberl, le directeur Christoph Freund, Musiala, son management et l’un des médecins traitants ont discuté de la manière de gérer la situation à l’avenir. Les responsables du Rekordmeister étaient déjà au courant de la maladie de Musiala durant toute la saison passée et ont, selon le rapport, proposé de rendre publique dès maintenant la problématique de santé du meneur de jeu.

Comme Musiala n’y était pas encore prêt, un compromis aurait été trouvé : le joueur de 23 ans informerait le public s’il devait s’effondrer une deuxième fois pendant un match. C’est finalement ce qui s’est produit dès le lendemain lors du match amical chez le 1. FC Heidenheim (4-2), et le communiqué publié juste après par Musiala sur Instagram avait été rédigé par lui en concertation avec le club.

L’appel de Jürgen Klopp aurait impressionné Jamal Musiala

Entre autres, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, a ensuite contacté Musiala par téléphone, selon Sport Bild. Klopp aurait assuré au joueur du Bayern son plein soutien et lui aurait indiqué qu’il était un élément central de ses plans pour l’équipe d’Allemagne. Musiala aurait été impressionné par l’échange avec son nouveau sélectionneur, affirme le média.

Par ailleurs, le rapport a également livré des détails sur le contrat de Musiala. Lorsque ce dernier a signé celui-ci, qui doit lui rapporter environ 25 millions d’euros de salaire annuel, en février 2025, les absences n’étaient pas encore apparues. En conséquence, ce contrat ne contient pas de clauses particulières ni de garanties liées à ce sujet.

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Si Musiala s’est effondré contre Leipzig et Heidenheim, c’est parce que le traitement médicamenteux pour sa maladie a été réduit après la Coupe du monde. « Il a un peu réduit, maintenant nous devons remonter un peu », avait récemment expliqué Eberl, précisant que la médication allait désormais être réajustée après ces événements effrayants. Avant que la nouvelle dose ne fasse effet, cela peut prendre jusqu’à 14 jours, raison pour laquelle Musiala ne participe actuellement pas à l’entraînement collectif, mais s’entraîne uniquement de manière individuelle.

Quand Jamal Musiala pourra-t-il rejouer avec le Bayern ?

Pour figurer dans le groupe lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart vendredi, Musiala n’entre pas en ligne de compte, selon Sport Bild. Un retour huit jours plus tard, lors de la 2e journée sur la pelouse du FC Schalke 04, serait déjà plus probable, indique le rapport. La première liste du nouveau sélectionneur Klopp sera de son côté annoncée le 17 septembre, et d’ici là, Musiala pourrait avoir retrouvé la compétition officielle.

L’international allemand est par ailleurs, selon Sport Bild, très heureux de la manière dont le Bayern gère sa situation difficile. En outre, il y aurait récemment eu un entretien personnel avec l’entraîneur Vincent Kompany, au cours duquel ce dernier lui aurait fait passer le message suivant : Musiala n’avait encore jamais été aussi bon qu’actuellement depuis l’arrivée en fonction de Kompany en 2024. Cela correspond aussi aux déclarations publiques récentes du coach belge : « Je sais qu’il a fait un énorme progrès cet été. Regardez les minutes qu’il a jouées. Il a fait des choses qui n’étaient pas au même niveau que nos meilleurs joueurs, mais un cran au-dessus. Nous n’avions plus vu Jamal comme ça depuis sa blessure contre Paris », a souligné Kompany.

La Sport Bild rapporte par ailleurs que Musiala est suivi par une caméra en dehors des terrains depuis plusieurs mois. Il devrait ainsi en résulter un documentaire sur le magicien du ballon, même si le rapport ne donne pas de plus amples informations sur le lieu de diffusion ou la date de sortie.