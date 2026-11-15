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Le match entre l'Espagne et son invitée l'Angleterre, ce dimanche soir, a été le théâtre d'un incident malheureux qui a suscité une vive polémique.

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Selon le journal « The Sun », pendant que retentissait l'hymne national anglais, et à chaque fois que les joueurs anglais touchaient le ballon, des huées et des insultes résonnaient dans les tribunes.

Quant au journal « Mundo Deportivo », un sourire ironique s'est dessiné sur le visage de Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre, lorsque les huées ont commencé à fuser d'une grande partie des tribunes dès le début de l'hymne national anglais.

Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Les huées se sont répétées de manière excessive pendant l'hymne national des sélections adverses.

À Séville, le jour de la qualification de l'Espagne pour la Coupe du monde au Qatar, Luis Enrique avait exprimé son mécontentement face aux huées pendant l'hymne national suédois.

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Et en mars dernier, la même chose s'était reproduite à Villarreal et à Barcelone lors des hymnes nationaux de la Serbie et de l'Égypte.

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La réaction des 3 500 supporters anglais présents au stade Metropolitano a été de huer dès les premières notes de l'hymne national espagnol, mais ils ont vite été réduits au silence par les milliers de voix qui chantaient l'hymne espagnol.

Le journal espagnol a insisté : « Ce que nous savons avec certitude, c'est que huer pendant un hymne national, quel qu'il soit, est un comportement odieux, preuve d'un manque d'éducation. »

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L'incident face à l'Égypte, impossible à oublier

Le match nul surprise concédé par la sélection espagnole à domicile face à la sélection égyptienne a fait grand bruit dans la presse espagnole, dont les commentaires se sont concentrés sur ce que certains ont qualifié de « honte » après les attaques racistes du public espagnol contre les musulmans, pendant l'hymne national égyptien.

Sur le plan technique, elle a rejeté la faute sur le directeur technique Luis de la Fuente en raison du grand nombre de changements face à l'Égypte, alors qu'il s'agissait de la dernière répétition avant l'annonce de la liste finale avec laquelle la Roja disputera le Mondial 2026.

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Étant tombé avec la sélection d'Arabie saoudite dans le groupe 8 en compagnie de l'Uruguay et du Cap-Vert, De la Fuente souhaitait tester ses joueurs face à une école proche, et il a choisi la sélection égyptienne qui, de son côté, a vu dans ce match une belle occasion de renforcer la confiance de ses joueurs face au numéro un mondial.

Le journal « AS » a braqué ses projecteurs sur la séquence raciste survenue pendant l'hymne national égyptien, lorsque les sifflets de huées se sont amplifiés, accompagnés de chants infâmes du type « celui qui refuse de sauter est un musulman », répétés à plusieurs reprises en première période.

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« AS » a titré à la une : « Honte mondiale », et en haut de sa couverture : « Chants racistes honteux au stade de Cornellà ».

Le journal a également placé en arrière-plan une image de l'écran principal du stade lors de la tentative d'arrêter le racisme du public entre les deux mi-temps, lorsque le protocole de la FIFA contre le racisme a été activé, l'écran affichant : « Il convient de rappeler que la législation relative à la prévention de la violence dans le sport interdit et sanctionne la participation active à des actes de violence, de haine ou de racisme envers les étrangers. »

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« AS » a également souligné que la presse internationale (y compris les médias égyptiens) avait dénoncé l'affaire comme un « scandale » nuisant à l'image de l'Espagne avant le Mondial 2030.