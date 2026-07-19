Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
imago-sport-1080225150.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

Traduit par

Un comportement étrange… Saka fait polémique avec un message insultant à l'encontre de Tuchel

B. Saka
T. Tuchel
Argentine
Angleterre
France
Coupe du monde
Angleterre
Allemagne
Argentine
France

Faut-il parler d’une erreur ou d’une action intentionnelle ?

L’international anglais Bukayo Saka a provoqué une vive polémique en « likant » une publication qui qualifiait le sélectionneur allemand de l’équipe d’Angleterre, Thomas Tuchel, de « tricheur », peu après avoir inscrit un hat-trick contre la France lors de la Coupe du monde 2026.

Bukayo Saka a mené l’équipe d’Angleterre vers une victoire spectaculaire 6-4 contre la France, en inscrivant un « triplé » qui a permis aux hommes de Thomas Tuchel de décrocher la troisième place et la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026.

Les « Trois Lions » ont regagné les vestiaires avec une avance confortable de 4-0, grâce à Declan Rice, Ezri Konsa et à un doublé de Bukayo Saka.

La rencontre a basculé en seconde période : la France a alors enchaîné les buts, transformant la partie en un duel haletant après une première période totalement anglaise.

Les Bleus ont ensuite réduit l’écart à 4-3 juste avant la pause pour s’hydrater, grâce à Bradley Barcola, auteur d’une réalisation entre deux buts de Kylian Mbappé. Saka a alors transformé un penalty pour son triplé, avant que Ousmane Dembélé n’inscrive le quatrième but français et ne ramène le score à 5-4. avant que Jude Bellingham n’inscrive le dernier but de la rencontre à la 98^e minute, scellant la victoire anglaise.

Saka a livré une performance historique, mais son compte sur les réseaux sociaux a suscité une polémique après le match lorsqu’il a « aimé » une publication indiquant que Tuchel était « sous le coup d’une enquête pour fraude », publication qui saluait la performance de trois joueurs d’Arsenal face à la France.

Selon le site « sportbible », le joueur a ensuite retiré son « j’aime », une démarche qui coïncide avec les interrogations sur l’avenir de l’entraîneur allemand, déjà fragilisé par l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google