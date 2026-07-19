Un comportement étrange… Saka fait polémique avec un message insultant à l'encontre de Tuchel

L’international anglais Bukayo Saka a provoqué une vive polémique en « likant » une publication qui qualifiait le sélectionneur allemand de l’équipe d’Angleterre, Thomas Tuchel, de « tricheur », peu après avoir inscrit un hat-trick contre la France lors de la Coupe du monde 2026.

Bukayo Saka a mené l’équipe d’Angleterre vers une victoire spectaculaire 6-4 contre la France, en inscrivant un « triplé » qui a permis aux hommes de Thomas Tuchel de décrocher la troisième place et la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026.

Les « Trois Lions » ont regagné les vestiaires avec une avance confortable de 4-0, grâce à Declan Rice, Ezri Konsa et à un doublé de Bukayo Saka.

La rencontre a basculé en seconde période : la France a alors enchaîné les buts, transformant la partie en un duel haletant après une première période totalement anglaise.

Les Bleus ont ensuite réduit l’écart à 4-3 juste avant la pause pour s’hydrater, grâce à Bradley Barcola, auteur d’une réalisation entre deux buts de Kylian Mbappé. Saka a alors transformé un penalty pour son triplé, avant que Ousmane Dembélé n’inscrive le quatrième but français et ne ramène le score à 5-4. avant que Jude Bellingham n’inscrive le dernier but de la rencontre à la 98^e minute, scellant la victoire anglaise.

Saka a livré une performance historique, mais son compte sur les réseaux sociaux a suscité une polémique après le match lorsqu’il a « aimé » une publication indiquant que Tuchel était « sous le coup d’une enquête pour fraude », publication qui saluait la performance de trois joueurs d’Arsenal face à la France.

Selon le site « sportbible », le joueur a ensuite retiré son « j’aime », une démarche qui coïncide avec les interrogations sur l’avenir de l’entraîneur allemand, déjà fragilisé par l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde.