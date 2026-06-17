« Un comportement étrange »… Le mystère demeure sur les raisons qui poussent le Canada à interdire l’accès à son territoire au milieu de terrain Thomas Party

Selon un article de presse paru ce mercredi, le Canada maintiendrait son refus d’autoriser l’entrée sur son territoire de Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen, risquant ainsi de l’écarter de la Coupe du monde 2026.

Les Black Stars débuteront leur parcours dans le tournoi par une rencontre face au Panama, programmée jeudi matin à Toronto.

Le milieu de terrain Thomas Partey manquera donc à l’appel chez les « Black Stars ». L’ancien Gunner s’est vu refuser l’entrée au Canada en raison d’une procédure judiciaire en cours au Royaume-Uni, où il doit répondre d’une accusation de viol.

Selon la BBC, de nouveaux éléments ont récemment émergé dans cette affaire.

Selon la BBC, le milieu de terrain aurait fourni de fausses informations aux autorités canadiennes, niant toute arrestation ou poursuite pénale.

Les autorités canadiennes, qui ont rejeté la demande du gouvernement ghanéen d’autoriser une entrée temporaire de Partey pour la Coupe du monde, ont expliqué que le joueur n’avait pas révélé qu’il faisait l’objet de plusieurs accusations d’agression sexuelle au Royaume-Uni.

Le milieu de terrain, qui a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle concernant des faits allégués par quatre femmes entre 2020 et 2022, doit comparaître devant la justice britannique l’année prochaine.

Rappelons que le milieu de terrain, qui évolue actuellement à Villarreal, a disputé plus de 50 matchs internationaux avec les Black Stars depuis ses débuts en juin 2016.