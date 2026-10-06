Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, a brisé le silence au sujet de sa crise avec le sélectionneur de son pays, Jorge Jesus, en publiant ce mardi un communiqué officiel dans lequel il a exposé les raisons du différend qui l'oppose à son entraîneur.

L'attaquant âgé de 41 ans avait quitté le rassemblement du Portugal avant le match contre le Danemark, après n'avoir pas pris part à la rencontre qui l'avait précédé face à la Norvège en Ligue des nations de l'UEFA.

Le Portugal a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, après avoir remporté ses quatre matchs et récolté 12 points en tête de son groupe, sachant que la star n'a disputé que le premier match face au pays de Galles, qui s'est soldé par une victoire du Portugal (1-0).





Le communiqué, dans son intégralité, a été rédigé à la première personne par Ronaldo, comme l'a rapporté le journal portugais « A Bola », de la manière suivante :





Comme promis, j'ai décidé de raconter, à la première personne et de manière directe, les circonstances entourant la dernière étape de mon parcours en sélection nationale.



Après la Coupe du monde 2026, j'avais préparé un message pour le peuple portugais, que je conserve encore, contenant les mots que je souhaiterais lui adresser le jour où je quitterai définitivement notre équipe.



À la fin du tournoi, lors du vol de retour des États-Unis, le président de la fédération m'a demandé et insisté pour que je reconsidère ma décision de partir, car la Fédération portugaise de football souhaitait que je continue.



Juste après, il m'a demandé mon avis sur le nom de l'actuel sélectionneur national, auquel il songeait, aux côtés d'autres noms qu'il ne m'a pas révélés.



J'ai répondu au président de la fédération qu'à mon avis, ce serait le choix idéal. C'est pourquoi, le jour de la présentation de l'actuel sélectionneur national, j'étais réellement heureux de ce choix. C'était le bon choix, comme le prouvent les résultats.



Quelques jours plus tard, j'ai reçu le premier appel du nouveau sélectionneur national, me disant qu'il souhaitait me rencontrer en personne. J'ai répondu par l'affirmative, et nous avons fixé un rendez-vous pour cela. « La fin de mes vacances. »



Nous nous sommes rencontrés à la Cité du football, où mon équipe tenait son stage de préparation d'avant-saison.

Ce jour-là, l'entraîneur m'a dit qu'il comptait sur moi et que ma présence était essentielle à son projet. Il m'a présenté un plan pour ma participation immédiate. Il a dit que je jouerais le premier et le dernier match, et qu'il effectuerait trois ou quatre changements à chaque rencontre pour des raisons liées à la condition physique.



Il m'a alors proposé de ne pas voyager avec la sélection nationale en Norvège et au Danemark. Il a suggéré que je joue le premier match et que je reste au Portugal, puis que je les rejoigne avant le match au stade Dragão.



J'ai aussitôt refusé cette proposition. Il m'apparaissait clairement que je ne pouvais pas l'accepter. Ne pas jouer les matchs à l'extérieur ne signifierait pas que je ne serais pas le capitaine de notre équipe. Le privilège de rester au Portugal ne serait pas un bon exemple.



Finalement, l'entraîneur a accepté mon analyse.



À cette conversation assistait Simo Coutinho, le directeur sportif du club d'Al-Nassr, la personne à qui l'actuel sélectionneur national rendait compte tout au long de la saison dernière, et l'un des responsables de son arrivée au club en 2025.



À la veille du stage de préparation, l'entraîneur est venu chez moi à Lisbonne pour avoir une autre conversation avec moi, à sa demande. La conversation fut calme, et nous nous en sommes tenus à tous les principes convenus en août. J'ai joué le match au stade Alvalade et, malgré mon remplacement, je n'ai causé aucun problème. J'ai moi-même posé le brassard de capitaine sur le bras de Bruno Fernandes, et il ne m'est jamais venu à l'esprit que je faisais peut-être mes derniers pas en tant que joueur et capitaine de la sélection nationale. Le plus important ce jour-là, pour moi, c'était notre victoire. Gagner est toujours une bonne chose, et au Portugal, pour mon pays, c'est encore mieux.



À l'heure du déjeuner, le jour du match en Norvège, l'adjoint du sélectionneur national est venu à la table où l'équipe déjeunait et m'a dit que l'entraîneur voulait me parler. À ma grande surprise, l'entraîneur m'a demandé si j'étais prêt à jouer 30 minutes. J'étais entièrement concentré sur ma récupération physique, intégré à mes coéquipiers comme d'habitude, et persuadé que je ne jouerais pas ce jour-là. Aucun problème.



Cette demande sortait du cadre de mon plan de récupération physique et d'entraînement – car je devais seulement jouer le 4 du mois au stade Dragão – mais bien sûr, j'ai accepté. Il m'a répondu que je devais être prêt car j'allais jouer 30 minutes.



Et la suite est connue. J'ai commencé à m'échauffer dès la mi-temps, j'ai regardé les minutes défiler, et personne ne m'a appelé. L'entraîneur a manqué à sa promesse.



À la fin du match, je voulais seulement que tout se termine par une victoire et rester seul. Je ne suis pas allé saluer les supporters. Une erreur dont j'assume seul la responsabilité, et qui n'aurait pas dû se produire. Je présente mes excuses au peuple portugais qui nous a soutenus avec ferveur là-bas, je m'excuse auprès des supporters, et je m'excuse auprès de ceux qui ont fait le déplacement pour me voir, même s'ils n'étaient pas portugais, et que j'ai peut-être déçus.



Quarante-huit heures plus tard, nous avons eu une conversation – moi, l'entraîneur et Simo Coutinho, car il suivait nos échanges.



Ce fut un moment profond et extrêmement franc, sans aucune réserve.



Nous sommes convenus qu'il n'existait qu'une seule manière de clore cette « affaire » : que l'entraîneur répète ce qu'il venait de me dire en privé, en présence de Simo Coutinho, mais cette fois dans la salle de conférence de presse.



L'accord était simple : l'entraîneur ouvrirait la conférence de presse par ce sujet, en tentant de clore l'affaire en disant la vérité. Il dirait que je n'avais jamais demandé à jouer, ne serait-ce que quelques minutes, que l'entraîneur seul, et personne d'autre, avait proposé le plan de ce rassemblement, qu'il avait eu tort de me soumettre à un simple échauffement sans me faire jouer, et que si cela se reproduisait, il ne le referait pas.



Nous avons conclu cette réunion par la demande de l'entraîneur de me donner une accolade, et il m'a promis qu'il dirait en conférence de presse ce qu'il venait de me dire, et que l'affaire était réglée. Je ne jouerais pas au Danemark, mais je jouerais au match du Dragão. Tout cela s'est déroulé en présence de Simo Coutinho, comme d'habitude.



Et, à la demande de l'entraîneur, une réunion par vidéo s'est tenue entre lui, Simo Coutinho et Tiago Craveiro, pour résumer ce dont nous avions discuté.



Un document de synthèse a été préparé, que j'ai moi-même approuvé, et il a été remis à l'entraîneur à sa demande.



La réunion fut comme prévu : le comportement n'avait rien à voir avec notre rencontre ; j'ai entendu des propos et une agressivité que je considère injustifiés, et une attitude suggérant qu'il « veut, peut et ordonne », qu'il ne m'avait jamais montrée, pas même de manière indirecte, lors d'un entretien privé, la veille.

Les remarques que j'ai relues étaient les suivantes : je crois qu'il est important, parce que c'est la vérité, de clarifier certains points avant de parler du Danemark :



1. J'ai personnellement proposé un plan à Cristiano, sans personne d'autre, pour cette saison sportive avec la sélection nationale. Ce fut une conversation longue et très fructueuse.



2. Je connais l'ampleur de son amour pour la sélection nationale et son statut mondial, et plus encore, l'étendue de son influence positive sur la sélection nationale durant 24 années consécutives.



3. Le plan que j'ai proposé à Cristiano a été accepté.



4. Il n'a jamais remis en cause mes choix. Il a été un exemple à suivre, loyal et professionnel.



5. Le match contre la Norvège ne figurait pas dans le plan que j'avais établi pour lui. Néanmoins, j'ai senti qu'il s'était physiquement remis du premier match, et je l'ai averti que je pourrais être contraint de le faire jouer. Cristiano a accepté.



6. J'ai commis une erreur en faisant participer un joueur de l'envergure de Pelé ou de Maradona uniquement à l'échauffement sans le faire jouer. Si c'était aujourd'hui, je ne le ferais pas.



7. Et en résumé : je veux Cristiano en sélection nationale. En vérité, je n'en veux pas un peu, j'en veux beaucoup. Et heureusement, lui aussi me fait confiance. Il a cru en moi à Al-Nassr et ici aussi.



8. Quant au fait de ne pas avoir salué les supporters, nous en avons déjà parlé. Un joueur qui a disputé plus de 230 matchs avec la sélection nationale ne reçoit pas de ma part de leçons sur l'amour du Portugal. Ce fut un moment de frustration qui n'efface rien. C'est le joueur qui signe le plus d'autographes, qui prend le plus de selfies, et qui témoigne le plus d'affection aux supporters. Ne créons pas des problèmes à partir de rien. Quand nous ne sommes pas heureux, nous réagissons. C'est tout. Aucune de ces remarques, par conséquent, ne mentionnait que l'entraîneur m'avait présenté ses excuses.



C'était la deuxième fois qu'il manquait à sa promesse.



J'ai décidé de quitter le rassemblement sans attendre une autre promesse qui ne serait pas tenue. Pour moi, la vérité reste ce qu'il y a de plus important dans les relations entre les gens. Aussi douloureuse soit-elle, je veux qu'on me dise la vérité.



En réalité, lors d'une conversation que j'ai eue avec le président de la Fédération portugaise de football et l'entraîneur le matin de cette conférence de presse, vous pouvez le vérifier, je leur ai assuré que, s'ils ne voulaient pas de ma présence, ils devaient me le dire. Il leur suffisait d'être francs avec moi. Je l'aurais accepté, et je leur ai promis que nous préparerions quelque chose de formidable, comme je le souhaite, et que personne ne serait fâché.



Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ont répondu d'une seule voix par la négative. Que ma place était en sélection nationale.



Je ne suis jamais intervenu, à aucun moment, dans aucune décision technique ou tactique d'un entraîneur ou d'un responsable de la sélection nationale durant près de 25 ans de ma carrière. J'accepte, que ce soit bon ou mauvais, ce qu'ils proposent. Je respecte la décision, et quand ils manquent à leur promesse, j'ai le sentiment que ma place n'est pas ici.



Je présente également mes excuses à mes coéquipiers en sélection nationale pour avoir quitté le rassemblement. Car, bien que j'aie totalement trahi la confiance de l'entraîneur, comme en témoigne quiconque a assisté à ces conversations, je n'aurais pas dû le faire. La responsabilité m'incombe à moi seul.



Je présente de nouveau mes excuses au peuple portugais, mais le manquement à ma promesse a eu un profond effet sur moi. J'ai senti que, à partir de ce moment, continuer dans l'équipe ne ferait que lui nuire, alors j'ai fait ce que j'ai toujours dit que je ferais si je ne me sentais pas utile : j'ai fait mes valises et je suis parti.



La Fédération portugaise de football doit évaluer les conséquences de mes actes et me sanctionner pour cela. Je pense que la sanction ne devrait pas être allégée. Je ne suis pas un simple joueur ordinaire ; je suis le capitaine de l'équipe, et c'est une circonstance aggravante. Je me suis déjà excusé, mais je sais que les actes ont des conséquences. Toute personne dans le monde du football, comme moi, sait que les règles sont les mêmes pour tous, quel que soit le statut individuel.



À ce propos, j'ai beaucoup entendu parler de matchs d'adieu, du fait que j'ai besoin d'un adieu digne de moi, et que la fédération souhaite m'offrir cette occasion.



J'ai appris dans la vie, alors que je souffrais de la faim et que je n'avais rien à manger, que personne ne donne rien à personne gratuitement. Je peux promettre à tous mes supporters, et surtout au peuple portugais, que nous disputerons un ou plusieurs matchs d'adieu ; il y aura un temps pour cela.



Mais lorsque je pense à la sélection nationale, ce à quoi je pense vraiment, c'est à la compétition. C'est à cela que j'ai pensé le jour où j'ai appris le décès de mon père. J'étais en stage avec notre sélection nationale, et j'ai décidé de rester là-bas jusqu'à la fin du match du lendemain. J'ai fait pour mon pays ce que je n'aurais jamais fait pour aucun club.



Alors, si je suis en bonne condition physique, que je joue avec mon équipe, et que j'espère marquer des buts, une fois ma période de suspension terminée, je serai disponible, comme je l'ai toujours été, pour rivaliser et gagner avec notre sélection nationale.



Ceci, croyez-moi, est la vérité absolue.



Cristiano Ronaldo,



6 octobre 2026



