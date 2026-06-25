Un commentateur de la NOS a confondu Antonio Rüdiger avec un joueur retraité depuis un an, suscitant l’incrédulité des téléspectateurs

Jeroen Grueter a provoqué un moment de stupéfaction chez les téléspectateurs du match de Coupe du monde Allemagne-Équateur. Le commentateur de la NOS a confondu Antonio Rüdiger avec Jérôme Boateng.

Après un peu moins de sept minutes de jeu, alors que les Allemands construisaient tranquillement une action, Rüdiger a reçu le ballon. « Voilà Boateng », a lancé Grueter, avant de se rattraper quelques instants plus tard : « Boateng ? Je veux bien sûr dire Rüdiger. »

Boateng, qui a disputé 76 matchs avec la « Mannschaft » et a remporté la Coupe du monde 2014, n’a plus revêtu le maillot national depuis le 13 octobre 2018 contre les Pays-Bas.

Retiré depuis l’été dernier après une carrière couronnée de succès, notamment au Bayern Munich, Boateng n’était évidemment pas sur la pelouse de New York.

Les téléspectateurs, médusés, n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux : « La NOS les laisse faire n’importe quoi. Quelle honte. Mats Hummels est-il aussi de la partie, Jeroen ? » ; « Tu ne vas pas me dire que le commentateur de la NOS vient de dire que Boateng joue en défense avec l’Allemagne », ont commenté plusieurs internautes.