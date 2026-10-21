Une ancienne star du Bayern Munich a mis en doute les compétences d'entraîneur de l'Allemand Hans Flick, quelques heures après la lourde défaite du Barça face au Paris Saint-Germain, sur le score de 4-2, en Ligue des champions.

Hans Dorfner a joué dans les rangs du Bayern Munich aux côtés de Hans Flick, mais il a critiqué son manque de connaissances sur le plan tactique, tout en saluant sa capacité à gérer les joueurs.

Dans un entretien exclusif accordé au site Tribuna, Dorfner a reconnu qu'il ne considérait pas Flick comme un expert du football, malgré leur relation étroite.

Et de poursuivre : « Hans Flick n'est pas non plus un fin connaisseur du football. Je le connais bien ; nous entretenons une relation très amicale. Je ne veux pas lui faire offense, mais il y a certainement d'autres personnes qui ont une compréhension plus profonde. »

Il a continué : « Mais il est formidable dans sa façon de gérer les gens, il parle aux joueurs et sait comment les traiter. »

Hans Dorfner et Hans Flick ont joué ensemble au Bayern Munich de 1986 à 1990.

Durant leur période commune au club, ils ont remporté trois titres : deux titres de champion d'Allemagne lors des saisons 1988/89 et 1989/90, ainsi que la Supercoupe d'Allemagne en 1987.

En outre, ils ont atteint ensemble la finale de la Coupe d'Europe en 1987, où le Bayern Munich s'est incliné face à Porto.

Une autre critique visant Michael Olise

Hans Dorfner a salué la performance du joueur français Michael Olise, le décrivant comme le joueur qui l'a le plus surpris cette saison, tout en critiquant son comportement en dehors du terrain.

Dorfner a reconnu qu'il n'appréciait pas particulièrement la manière dont l'ailier du Bayern se présente au public, estimant qu'il devrait être un meilleur modèle pour les jeunes supporters.

Il a déclaré : « Au Bayern, pour être honnête, je dois mentionner Olise. Ce n'est pas mon joueur préféré, car je n'aime pas vraiment la façon dont il se présente, dont il se comporte et dont il gère les choses. »

Il a ajouté : « C'est une personnalité publique, et les enfants l'observent. Il devrait être un bon exemple, au lieu de se promener avec sa casquette et de ne pas accorder d'interviews. »

Il a conclu : « Mais tout est question de jouer au football et de ces quatre-vingt-dix minutes. Et ce qu'Olise y propose est remarquable, je dois le dire. »