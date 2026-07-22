Le transfert de Crysencio Summerville vers Al-Hilal est remis en question. Selon *La Gazzetta dello Sport*, l'AS Roma garde espoir et tente une dernière approche pour recruter l'attaquant néerlandais.

Mardi, The Athletic a fait grand bruit en annonçant qu’Al-Hilal et West Ham United étaient parvenus à un accord concernant le transfert de Summerville. La transaction porterait sur un peu plus de soixante-dix millions d’euros.

Le club saoudien a ainsi devancé l’AS Roma, qui négocie depuis plusieurs semaines avec West Ham au sujet de l’international néerlandais, fraîchement rentré de la Coupe du monde. Al-Hilal met sur la table un salaire annuel de seize millions d’euros.

Pourtant, l’international néerlandais n’est pas encore totalement convaincu par ce départ au Moyen-Orient. Selon le quotidien sportif italien, la Louve veut profiter de cette hésitation et mène une dernière charge pour l’attirer.

Mercredi, l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, l’a appelé pour lui promettre un rôle de leader, une participation à la Ligue des champions et la possibilité de briller avant, éventuellement, de revenir dans un grand club de Premier League.

Par la suite, son ami et coéquipier en sélection néerlandaise, Malen, qui porte déjà les couleurs giallorosse depuis l’hiver dernier, l’a également appelé pour le convaincre de rejoindre la Louve plutôt que l’Arabie saoudite.

Selon La Gazzetta dello Sport, la famille du Néerlandais reste elle aussi sceptique à l’égard d’Al-Hilal pour diverses raisons.