Selon les informations de Sport1 les prestations du Colombien depuis le début de la saison susciteraient de la « surprise ». Car Diaz s’est surtout illustré en manquant de très grosses occasions.

Le 0-0 contre le FC Schalke 04 aurait déjà provoqué du mécontentement dans la direction du Bayern, même si Diaz n’était pas le seul à avoir manqué de sang-froid devant le but pour battre le gardien de S04, Loris Karius. Lors de la courte victoire 2-1 contre la SV Elversberg dimanche dernier, l’ailier gauche a encore gâché une énorme occasion, ce qui a également mis son coéquipier Josip Stanisic hors de lui.

Alors que le score était de 1-1, Diaz avait été parfaitement servi par Michael Olise dans la surface adverse à la 67e minute, avant de d’abord légèrement manquer son contrôle puis de tenter d’envoyer le ballon au fond des filets d’une talonnade. Une frappe directe aurait sans doute été la meilleure option. C’est probablement aussi ce qu’avait anticipé Stanisic qui, comme l’ont montré les caméras de télévision, avait déjà levé les bras pour célébrer avant même le geste manqué de Diaz. Après cette occasion ratée de reprendre l’avantage, sa colère se lisait sur son visage, avant que l’international croate ne gesticule dans tous les sens.

Harry Kane, qui se trouvait à droite de Diaz et qui, sur une passe avant cette talonnade, n’aurait sans doute eu qu’à pousser le ballon dans le but vide, n’a lui non plus guère apprécié la scène. L’Anglais l’a d’ailleurs clairement fait comprendre ensuite à son partenaire offensif, avant d’inscrire lui-même le 2-1 cinq minutes plus tard d’une frappe en pivot.

FC Bayern : combien de grosses occasions Luis Diaz a-t-il déjà manquées ?

Pour Diaz, il s’agissait déjà, si l’on en croit le portail de statistiques FotMob, de sa sixième grosse occasion manquée en trois matches de Bundesliga. En Ligue des champions (Bödo/Glimt) comme en Coupe d’Allemagne (VfL Osnabrück), son nom aurait aussi pu, voire dû, apparaître au tableau d’affichage. Son seul but de la saison jusqu’à présent, il l’a inscrit lors du match d’ouverture contre le VfB Stuttgart pour porter le score final à 5-1, après avoir déjà laissé passer deux énormes occasions auparavant.

Dès sa saison de débuts après son transfert en provenance du FC Liverpool, il s’était par moments forgé une réputation de gâcheur, avant que Diaz n’inverse la tendance et ne devienne l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe avec 26 buts et 23 passes décisives. Au vu de son rendement exceptionnel sur presque toute la saison, le directeur sportif Max Eberl s’est toutefois montré optimiste après le match contre Elversberg, estimant que Diaz pouvait très bientôt à nouveau inverser la tendance.

« Moi, en tant qu’ancien défenseur qui n’a jamais marqué le moindre but (aucun but en 104 matches de première division et 111 de deuxième division pour Bochum, Fürth et Gladbach ; NDLR), je devrais dire à Lucho Diaz comment mieux marquer un but ? Lucho n’a pas le momentum en ce moment », a déclaré Eberl, avant d’ajouter : « Nous avons raté plusieurs occasions aujourd’hui. À un moment, son déclic reviendra aussi. »