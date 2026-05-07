Un club néerlandais souhaite recruter Shaqueel van Persie sous forme de prêt en provenance du Feyenoord

Le FC Dordrecht souhaite de nouveau accueillir trois jeunes talents du Feyenoord sous forme de prêt pour la saison prochaine, d’après une information dévoilée jeudi par FR12. L’entraîneur Dirk Kuijt vise haut : Jan Plug, Ayoub Ouarghi et Aymen Sliti sont attendus, et le club espère même convaincre Shaqueel van Persie.

Tous ont déjà goûté à la première équipe du Feyenoord. Âgé de 21 ans, Plug a d’ailleurs déjà porté les couleurs de Dordrecht en prêt lors de la seconde partie de la saison écoulée.

Avec vingt ans au compteur, Sliti est le plus expérimenté des quatre chez les professionnels du Feyenoord : en 28 matchs officiels, l’ailier a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

Ouarghi, seulement âgé de 18 ans, n’a pour l’instant disputé que huit minutes avec l’équipe première, mais il a déjà dépassé le niveau de la réserve.

Van Persie (19 ans), dont la réputation précède déjà les autres, a brillé en début d’année en inscrivant un doublé contre le Sparta avant de subir une grave blessure.

Kuijt avait déjà fait savoir qu’il se réjouissait de l’arrivée de Van Persie. « J’irais chercher Shaqueel à vélo, je le connais depuis qu’il est tout petit. »

« Il possède un talent exceptionnel et l’a déjà démontré lors de ses apparitions. L’essentiel, désormais, est qu’il se renforce physiquement, car c’est ce qui a jusqu’ici freiné sa progression », a expliqué l’icône du club.

Reste à savoir si Feyenoord acceptera de les laisser partir, ne serait-ce que temporairement, et si les joueurs eux-mêmes valideront cette option.