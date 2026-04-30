Un club néerlandais présente officiellement Michiel Kramer comme nouvel entraîneur adjoint

Michiel Kramer poursuit sa carrière dans le football. Jeudi, le RKC Waalwijk l’a officialisé sur son site internet : le Rotterdamois rejoindra cet été l’encadrement technique du club brabançon.

Âgé de 37 ans, il entamera ainsi sa première expérience d’entraîneur au sein du club de Waalwijk.

Initialement prévu pour porter le maillot jaune et bleu jusqu’en 2027, il mettra fin à sa carrière de joueur après les barrages, avant d’entamer immédiatement ce nouveau chapitre.

Dans un premier temps, il intégrera le staff en tant qu’adjoint de l’équipe première et des espoirs, car il ne remplit pas encore les critères pour diriger les U21.

L’objectif est qu’il obtienne entre-temps ses diplômes d’entraîneur afin de prendre, à terme, les commandes de l’équipe U21.

L’attaquant expérimenté se réjouit de cette nouvelle étape. « Ces dernières années, j’ai beaucoup appris en observant le staff technique de l’équipe première. Je suis heureux de franchir ce cap aujourd’hui. »

« Le RKC Waalwijk me donne l’opportunité de progresser en tant qu’entraîneur et je suis reconnaissant envers le club. J’ai hâte de commencer et de transmettre mon expérience », a déclaré Kramer.