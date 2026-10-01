Quiconque entend le nom des Girondins de Bordeaux ne pense pas seulement à une immense tradition et à tout le romantisme du football, mais aussi à un club qui a autrefois fait partie des plus grands et des plus titrés de France. Il pense à Zinedine Zidane, devenu international à Bordeaux dans les années 1990, battu avec les Girondins par le Bayern Munich en finale de la Coupe de l’UEFA en 1996, avant de rejoindre la Juventus Turin.

Il pense à la dernière équipe championne en 2009 autour du génial meneur de jeu Yoann Gourcuff, brièvement même présenté comme l’héritier de Zidane, qui a conduit les Girondins, entraînés par l’icône défensive Laurent Blanc, à un sixième titre de champion de France, et au dernier pour encore très, très longtemps au minimum. La saison suivante, Bordeaux a même atteint les quarts de finale de la Ligue des champions.

Tout cela remonte à peine à un peu plus d’une décennie et demie. La réalité dans laquelle se trouvent les Girondins de Bordeaux en 2026, c’est celle-ci : du football régional au lieu du très haut niveau européen. Le fier club de la grande ville du sud-ouest de la France a chuté jusqu’en sixième division - ou plutôt : Bordeaux aimerait jouer en Régional 1, le sixième échelon du pays, comparable à la Verbandsliga.

Quand Gerard Lopez a-t-il repris les Girondins de Bordeaux ?

Nous reviendrons plus tard sur le contexte, d’abord sur l’un des principaux responsables. Il ne serait certes absolument pas juste d’attribuer à Gerard Lopez l’unique responsabilité de l’effondrement sans précédent du sextuple champion. Mais avec l’arrivée de l’entrepreneur hispano-luxembourgeois à l’été 2021 dans un club alors encore en première division, la triste spirale descendante de Bordeaux a véritablement commencé. Et le plus effrayant, c’est que le nom de Lopez est également directement lié au déclin de deux autres clubs historiques : le Royal Excel Mouscron, en Belgique, n’existe depuis longtemps déjà plus. Et au Boavista Porto, champion du Portugal en 2001, on ne joue plus non plus actuellement après une chute fatale jusqu’en cinquième division.

L’OSC Lille peut presque s’estimer heureux. Les Français portent en quelque sorte l’étiquette du seul club à avoir traversé sans dégâts une reprise par Gerard Lopez et à se trouver encore aujourd’hui là où il était auparavant. Début 2017, Lille avait été le premier club dans lequel l’homme d’affaires investissait. Au LOSC, son passage ne s’est certes pas terminé de manière aussi dévastatrice que ses trois projets suivants, mais Lopez ne s’y est pas non plus révélé être un complément sain pour un club.

« Il a le profil idéal pour réussir avec Lille », espérait beaucoup Michel Seydoux, président du club pendant près de 15 ans auparavant, du rachat par Lopez. Après son arrivée, ce dernier avait contracté un prêt de 225 millions d’euros auprès de la société d’investissement américaine Elliott Managements, qui n’a toutefois pas pu être remboursé à temps par la suite. Lopez a donc dû partir fin 2020 et a laissé à Lille une montagne de dettes, que les Français ont pu éponger grâce à de coûteuses ventes de stars comme celles de Nicolas Pepe (pour 80 millions d’euros à Arsenal), Victor Osimhen (pour 78,9 millions d’euros au SSC Naples) ou Gabriel (pour 26 millions d’euros à Arsenal).

Comment Gerard Lopez est-il devenu riche ?

Lopez, autrefois impliqué dans la vente milliardaire de Skype, a aussi été propriétaire de l’ancienne écurie de Formule 1 Lotus entre 2010 et 2015, où son aventure s’est également terminée dans des difficultés financières et par une vente. Dans le football, il a envisagé un nouveau défi à l’été 2020, alors que l’échec à Lille se dessinait déjà, et a investi au Royal Excel Mouscron. Du moins officiellement, Lopez parlait encore de faire aussi du club belge de première division, alors financièrement fragile, un club partenaire pour Lille, tout proche. Mais l’accent était clairement mis sur Mouscron lui-même, avec l’ambition à moyen terme de jouer avec ce club de la ville située directement à la frontière belgo-française dans le groupe de tête national.

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À la place, le Royal Excel est descendu en deuxième division seulement un an après l’arrivée de Lopez, avant que le chaos total n’éclate lors de la deuxième saison sous la direction de ce propriétaire fortuné arrivé avec de grandes promesses. Les salaires n’étaient pas versés à temps, si bien que les joueurs se sont mis en grève en janvier 2022 et ont refusé de s’entraîner. « Le président nous dit de faire confiance à Lopez, qu’il tient toujours ses promesses. Mais nous ne devons plus nous faire d’illusions. Nous avons perdu confiance dans la direction du club », tonnait déjà des semaines plus tôt le capitaine de Mouscron de l’époque, Christophe Lepoint, auprès de Notele. Quelques mois plus tard, le conseil d’administration de Mouscron a déclaré le club en faillite ; depuis l’été 2022, le club n’existe tout simplement plus.

Un sort similaire menace désormais aussi le Boavista Porto, une autre inscription au portefeuille infernal de Lopez : l’homme d’affaires était entré dans le club historique portugais en octobre 2020, puis en a été le propriétaire de l’été 2021 à la fin juin de cette année.

Quel exploit Boavista Porto a-t-il réalisé en 2001 ?

Boavista est un club fier issu de cette ville du nord du pays folle de football et a réalisé, avec son titre sensationnel de 2001, l’exploit d’être le seul champion du Portugal des 80 dernières années à ne pas s’appeler Benfica, Sporting ou le FC Porto. Comme à Lille et à Mouscron, Lopez est arrivé à Boavista dans une situation financière déjà tendue, en sauveur potentiel. Mais au lieu de cela, il n’est devenu qu’une pierre angulaire décisive de la chute finale.

Les problèmes du club n’ont cessé de s’aggraver ; depuis longtemps déjà, les joueurs ne pouvaient plus compter sur le versement de leurs salaires. L’arrière droit américain Reggie Cannon (désormais aux Colorado Rapids en MLS), à Boavista de 2020 à 2023, n’aurait été payé à temps qu’une seule fois en 29 mois, et le club a ensuite été condamné à lui verser une indemnisation de 400 000 euros. En raison des retards de salaires, la FIFA a en outre infligé à Boavista en 2023 une interdiction de recrutement d’une durée de cinq périodes de transferts, ce qui a encore accru les difficultés sportives.

À la fin de la saison 2024/25, la relégation de la première division a été actée. Quelques semaines auparavant, la situation était même allée jusqu’à ce que l’électricité du stade soit coupée à cause de factures impayées. Et comme la direction du club autour de Lopez n’était pas en mesure de prouver à la Fédération portugaise de football la viabilité économique de Boavista, le club a chuté à l’été 2025 jusqu’en cinquième division en raison de plusieurs licences refusées. Cela signifiait : championnat de district au lieu du football professionnel.

Où en est Boavista Porto actuellement ?

Un peu plus de douze mois plus tard, Boavista, après 103 ans d’histoire, se retrouve face au néant absolu. Le club insolvable n’a pas pu verser dans les délais la redevance mensuelle qu’il aurait dû payer pour prolonger la procédure d’insolvabilité. Depuis fin juillet, Boavista est donc exclu des compétitions et ne joue actuellement tout simplement plus du tout. Grâce, entre autres, aux recettes de la vente d’un maillot spécial, ceux pour qui le club compte tant tentent encore de sauver Boavista. L’issue reste ouverte.

Gerard Lopez, en tout cas, n’en fait plus partie. Ce qui nous ramène à Bordeaux, troisième et sans doute plus illustre exemple des clubs qui ont sombré sous l’ère Lopez. Il faut toutefois dire la vérité : l’ancien club de Zidane était en proie à des problèmes financiers depuis longtemps déjà. En 2018, le fonds américain Kings Street était entré au capital, mais son engagement était loin d’être durable et, au printemps 2021, Kings Street avait annoncé ne plus vouloir « soutenir le club ni financer ses besoins actuels et futurs ».

Sur le plan sportif aussi, depuis 2018, la trajectoire était constamment descendante. D’éternel candidat aux places européennes avec parfois des poussées vers les sommets, Bordeaux est devenu un club terne de milieu de tableau, avec des inquiétudes croissantes en direction des bas-fonds du classement. Gerard Lopez était censé enclencher le redressement et a repris le club à l’été 2021. En ce qui concerne l’évolution sur le terrain, cela a rapidement tourné à l’évidence à l’échec : en 2022, les Girondins ont été relégués en Ligue 2 en terminant derniers du classement, se retrouvant ainsi pour la première fois depuis 30 ans au deuxième échelon.

Quelles erreurs Gerard Lopez a-t-il commises aux Girondins de Bordeaux ?

Lopez a sans doute abordé le dossier avec beaucoup de naïveté, comme le laissent penser les propos de Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, l’organe français de contrôle financier du football : « Trop de dettes, pas assez de fonds propres et des prévisions trop optimistes concernant la qualification pour la Ligue des champions et la vente de joueurs titulaires », a cité Mickeler auprès de L'Equipe comme causes de l’immense dilemme bordelais. Avant d’ajouter, de manière éloquente : « Nous avions mis en garde dès le début. »

Bordeaux a certes régulièrement encaissé de l’argent grâce à la vente de talents, parfois issus de sa réputée académie de jeunes, vendant par exemple en 2022 Sekou Mara (aujourd’hui au Racing Strasbourg) pour 11,5 millions d’euros à Southampton, ou en 2023 Dilane Bakwa (aujourd’hui à l’OSC Lille, prêté par Nottingham Forest) pour dix millions d’euros à Strasbourg. Mais cela n’a manifestement pas suffi.

La baisse des revenus en deuxième division a entre-temps contribué à un endettement accru, et, de façon dramatique, la remontée directe en 2023 n’a été manquée que de très peu. Une deuxième année en tant que club de Ligue 2 a tellement nui à Bordeaux, qui a aussi fortement régressé sportivement et n’a terminé que 12e en 2023/24, qu’il a dû être rétrogradé administrativement en quatrième division. Une montagne de dettes d’environ 100 millions d’euros a rendu ce scénario d’horreur inévitable.

Quel ex-dirigeant du Bayern s’est intéressé à une arrivée aux Girondins de Bordeaux ?

Au cours des deux dernières années, durant lesquelles Bordeaux a vainement lutté pour la montée en quatrième division, la situation économique extrêmement délicate a refroidi plus d’un nouvel investisseur potentiel. Au printemps 2025, l’ex-patron du Bayern Oliver Kahn s’est intéressé à une arrivée, mais a finalement renoncé : « Après examen des informations financières, opérationnelles et juridiques qui ont finalement été mises à notre disposition à la fin de la semaine dernière, nous avons décidé de ne pas investir les quelque 50 millions d’euros prévus pour ramener le FCGB là où il doit être - en Ligue 1 », a expliqué Kahn sur LinkedIn en juin 2025.

Des icônes du club comme Bixente Lizarazu ont entre-temps fait part de leur mécontentement face à l’évolution de leur ancien club et se sont attaquées à Lopez : « Je suis dégoûté comme tous ceux qui aiment ce club. Mais ce qui se passe ici est malheureusement la conséquence d’une gestion sportive et financière catastrophique depuis de nombreuses années », a pesté le champion du monde 1998, auteur de près de 300 matches avec Bordeaux. « Depuis l’arrivée de Gerard Lopez, c’est devenu incompréhensible et borné », a poursuivi l’ancien joueur du Bayern.

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En 2026, la situation de Bordeaux a même, comme on le sait, empiré davantage encore : la relégation administrative suivante a été entérinée. Lopez n’a pas pu prouver la garantie économique nécessaire à la tenue de la saison 2026/27 et il manque neuf millions d’euros au budget. Bordeaux a donc été exclu du football national, qui concerne les cinq premières divisions. Ce qui signifie : un redémarrage en Régional 1, la sixième division. Si tant est que ce soit possible.

Pourquoi les Girondins de Bordeaux n’ont-ils toujours pas pu jouer en sixième division ?

Car jusqu’à présent, les Girondins n’ont encore disputé aucun match en sixième division. La raison : tant que Lopez n’avait pas trouvé d’acheteur et que la liquidation du club menaçait même, la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine refusait à Bordeaux sa participation aux compétitions.

Au moins, il y a désormais de la lumière au bout du tunnel. Comme cela a été annoncé mercredi, le fonds d’investissement britannique Park Bench a trouvé un accord pour racheter le club à Lopez - pour le prix symbolique d’un euro. Park Bench reprend l’immense dette des Girondins et, dans le meilleur des cas, Bordeaux pourrait intégrer la saison de Régional 1, poule B, lors de la 5e journée à la mi-octobre. L’adversaire de l’ancien champion et participant à la Ligue des champions serait alors l’Aviron Bayonnais FC II. L’équipe réserve d’un club de quatrième division.

Cette saison, Bordeaux a d’ailleurs déjà été autorisé à jouer en Coupe de France, ou plutôt dans une sorte de tour de qualification de l’équivalent français de la DFB-Pokal, et un club de quatrième division lui a montré ses limites. Défaite 5-1 face à l’Angouleme Charente FC au bout des 90 minutes : après l’ouverture du score précoce des Girondins à la 5e minute, l’égalisation est arrivée dans la foulée, puis, avant même le quart d’heure de jeu, le favori menait déjà 3-1. « Ils sont plus expérimentés que nous », a reconnu le milieu de terrain bordelais El Hadji Mboup auprès de Scap FM après cette lourde défaite, admettant une différence de niveau évidente, tout en diffusant aussi de l’optimisme au milieu de tous ces gros titres négatifs : « En Régional 1 (sixième division, NDLR), nous pouvons faire quelque chose avec cette équipe. J’ai bien sûr très envie de faire remonter le club. »

Si le club peut enfin rejouer au moins en Régional 1, c’est probablement la seule chose positive : désormais, cela ne peut vraiment qu’aller mieux. Après que les Girondins de Bordeaux se sont transformés, en cinq ans depuis l’arrivée de Gerard Lopez, d’un club de première division en crise en un club de sixième division, menacé jusqu’à l’effacement total. Un tel effacement a été associé au nom de Gerard Lopez pour le Royal Excel Mouscron ; pour Boavista Porto, cela pourrait encore très bien arriver. Et sinon, l’ancien champion sensation n’évoluera plus que dans les profondeurs du football amateur portugais.