Quiconque entend le nom des Girondins de Bordeaux pense non seulement à une immense tradition et au romantisme du football, mais aussi à un club qui a jadis fait partie des plus grands et des plus titrés de France. Il pense à Zinedine Zidane, qui est devenu international à Bordeaux dans les années 1990, s’est incliné avec les Girondins face au Bayern Munich en finale de la Coupe UEFA en 1996, avant de rejoindre la Juventus Turin.

Il pense à la dernière équipe sacrée championne en 2009, emmenée par le génial meneur de jeu Yoann Gourcuff, un temps même présenté comme l’héritier de Zidane, qui avait conduit les Girondins, entraînés par l’icône défensive Laurent Blanc, à un sixième titre de champion de France, le dernier pour au moins encore très, très longtemps. La saison suivante, Bordeaux atteignait même les quarts de finale de la Ligue des champions.

Tout cela remonte à peine à un peu plus d’une quinzaine d’années. La réalité dans laquelle se trouvent les Girondins de Bordeaux en 2026, c’est celle-ci : du football régional au lieu du très haut niveau européen. Le fier club de la grande ville du sud-ouest de la France a chuté jusqu’en sixième division - ou plutôt : Bordeaux aimerait jouer en Regional 1, le sixième échelon du pays, comparable à la Verbandsliga.

Quand Gerard Lopez a-t-il repris les Girondins de Bordeaux ?

Nous reviendrons plus tard sur le contexte, mais d’abord sur l’un des principaux responsables. Certes, il ne serait nullement juste de faire porter à Gerard Lopez l’entière responsabilité de la chute sans précédent du sextuple champion. Mais avec l’arrivée de l’entrepreneur luxembourgo-espagnol à l’été 2021 dans un club alors encore en première division, la triste spirale descendante de Bordeaux a véritablement commencé. Et le plus effrayant, c’est que le nom de Lopez est aussi directement lié au déclin de deux autres clubs historiques : le Royal Excel Mouscron, en Belgique, n’existe depuis longtemps déjà plus du tout. Et au Boavista Porto, champion du Portugal en 2001, on ne joue actuellement plus non plus après une chute fatale jusqu’en cinquième division.

L’OSC Lille peut presque s’estimer heureux. Les Français portent en quelque sorte le label du seul club ayant survécu sans dommages à une prise de contrôle par Gerard Lopez et qui se trouve encore aujourd’hui là où il se trouvait auparavant. Début 2017, Lille avait été le premier club dans lequel l’homme d’affaires avait investi. Si son passage au LOSC ne s’est de loin pas terminé de manière aussi désastreuse que ses trois projets suivants, Lopez n’y a toutefois pas davantage constitué un complément sain pour le club.

« Il a le profil idéal pour réussir avec Lille », avait déclaré Michel Seydoux, président du club pendant près de 15 ans auparavant, en nourrissant de grands espoirs après la vente à Lopez. Après son arrivée, celui-ci avait contracté un prêt de 225 millions d’euros auprès de la société d’investissement américaine Elliott Managements, qui n’a toutefois pas pu être remboursé à temps par la suite. Lopez a donc dû partir fin 2020, laissant à Lille une énorme montagne de dettes, que les Français ont pu éponger grâce à des ventes onéreuses de stars comme celles de Nicolas Pepe (pour 80 millions d’euros à Arsenal), Victor Osimhen (pour 78,9 millions d’euros à la SSC Naples) ou Gabriel (pour 26 millions d’euros à Arsenal).

Comment Gerard Lopez est-il devenu riche ?

Lopez, autrefois impliqué dans la vente milliardaire de Skype, a aussi été propriétaire de l’ancienne écurie de Formule 1 Lotus entre 2010 et 2015, et là aussi son aventure s’est achevée dans les difficultés financières, l’obligeant à vendre. Dans le football, il a envisagé un nouveau défi à l’été 2020, alors que l’échec à Lille se profilait déjà, en prenant une participation au Royal Excel Mouscron. Officiellement du moins, Lopez parlait encore de faire de ce club belge de première division en difficulté financière un club partenaire pour le Lille voisin. Mais l’accent était clairement mis sur Mouscron lui-même : à moyen terme, il voulait jouer les premiers rôles sur la scène nationale avec le club de cette ville située directement à la frontière belgo-française.

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Au lieu de cela, le Royal Excel n’a mis qu’un an après l’arrivée de Lopez à descendre en deuxième division, avant qu’un chaos total n’éclate lors de la deuxième saison sous la direction de ce propriétaire fortuné arrivé avec de grandes promesses. Les salaires n’étaient pas versés à temps, ce qui a poussé les joueurs à se mettre en grève en janvier 2022 et à refuser de s’entraîner. « Le président nous dit de faire confiance à Lopez, qu’il tient toujours ses promesses. Mais nous ne devons plus nous faire d’illusions. Nous avons perdu confiance dans la direction du club », s’était emporté le capitaine de Mouscron de l’époque, Christophe Lepoint, quelques semaines plus tôt déjà auprès de Notele. Quelques mois plus tard, le conseil d’administration de Mouscron a déclaré le club en faillite ; depuis l’été 2022, le club n’existe tout simplement plus.

Un sort similaire menace désormais aussi un autre élément du portefeuille infernal de Lopez, avec le Boavista Porto : l’homme d’affaires était entré au capital de ce club historique portugais en octobre 2020, avant d’en être propriétaire de l’été 2021 jusqu’à la fin juin de cette année.

Quel exploit Boavista Porto a-t-il réalisé en 2001 ?

Boavista est un club fier issu de cette ville du nord du pays passionnée de football et, avec son titre sensationnel en 2001, il a réalisé l’exploit d’être le seul champion du Portugal des 80 dernières années à ne pas s’appeler Benfica, le Sporting ou le FC Porto. Comme à Lille et à Mouscron, Lopez est arrivé à Boavista dans une situation financière déjà tendue, en sauveur potentiel. Mais au lieu de cela, il n’est devenu qu’une pierre angulaire décisive de la chute finale.

Les problèmes du club n’ont cessé de s’aggraver, et depuis longtemps déjà, les joueurs ne pouvaient plus compter sur le versement de leurs salaires. Le latéral droit américain Reggie Cannon (désormais au Colorado Rapids en MLS), à Boavista de 2020 à 2023, n’aurait été payé à temps qu’une seule fois en 29 mois, et le club a ensuite été condamné à lui verser une indemnité de 400 000 euros. De son côté, la FIFA a infligé à Boavista en 2023 une interdiction de recrutement de cinq fenêtres de transferts en raison de ces salaires impayés, ce qui a encore aggravé les difficultés sportives.

À l’issue de la saison 2024/25, la relégation depuis la première division a été actée ; quelques semaines plus tôt, la situation était même allée jusqu’à une coupure de courant au stade à cause de factures impayées. Et parce que la direction du club autour de Lopez n’a pas été en mesure de prouver à la fédération portugaise la viabilité économique de Boavista, le club a chuté jusqu’en cinquième division à l’été 2025 à la suite de plusieurs refus de licence. Cela signifiait : championnat de district au lieu du football professionnel.

Où en est Boavista Porto actuellement ?

Un peu plus de douze mois plus tard, Boavista se retrouve face au néant absolu après 103 ans d’histoire. Le club insolvable n’a pas pu déposer dans les délais la mensualité nécessaire à la prolongation de la procédure d’insolvabilité. Par conséquent, Boavista est exclu des compétitions depuis la fin juillet, et l’on n’y joue donc actuellement plus du tout. Notamment grâce aux recettes de la vente d’un maillot spécial, ceux pour qui le club compte tant tentent encore de sauver Boavista. Issue incertaine.

Gerard Lopez, lui, n’en fait en tout cas plus partie. Ce qui nous amène à Bordeaux, troisième et probablement plus emblématique exemple des clubs qui ont sombré sous l’ère Lopez. Il faut bien sûr aussi reconnaître que l’ancien club de Zidane souffrait de problèmes financiers depuis longtemps. En 2018, le fonds américain Kings Street était entré au capital, mais son engagement était tout sauf durable et, au printemps 2021, Kings Street annonçait ne plus vouloir « soutenir le club ni financer ses besoins actuels et futurs ».

Sportivement aussi, la situation n’avait cessé de se dégrader depuis 2018 : de candidat régulier aux compétitions européennes avec des pointes vers les sommets, Bordeaux était devenu un club gris du ventre mou du classement, avec des inquiétudes croissantes en direction des bas-fonds. Gerard Lopez devait amorcer le renouveau et a repris le club à l’été 2021. En ce qui concerne l’évolution sur le terrain, cela a rapidement tourné de manière manifestement ratée : en 2022, les Girondins ont été relégués en Ligue 2 en terminant derniers du classement, retrouvant ainsi le deuxième échelon pour la première fois depuis 30 ans.

Quelles erreurs Gerard Lopez a-t-il commises aux Girondins de Bordeaux ?

Lopez a sans doute abordé le dossier avec une certaine naïveté, comme le laissent penser les propos de Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, l’organe français de contrôle financier du football : « Trop de dettes, trop peu de fonds propres et des prévisions trop optimistes concernant la qualification pour la Ligue des champions et la vente de joueurs titulaires », a énuméré Mickeler auprès de L'Equipe comme causes de l’immense dilemme bordelais. Et il a ajouté, de manière éloquente : « Nous avions averti dès le début. »

Certes, Bordeaux a régulièrement encaissé de l’argent grâce à la vente de talents parfois issus de son réputé centre de formation, cédant par exemple en 2022 Sekou Mara (aujourd’hui au Racing Strasbourg) pour 11,5 millions d’euros à Southampton, ou en 2023 Dilane Bakwa (aujourd’hui à l’OSC Lille, prêté par Nottingham Forest) pour 10 millions d’euros à Strasbourg. Mais cela n’a manifestement pas suffi.

La baisse des recettes en deuxième division a entre-temps contribué à l’aggravation de l’endettement ; dramatiquement, la remontée directe en 2023 n’a été manquée que de très peu. Une deuxième année en tant que pensionnaire de Ligue 2 a tellement nui à Bordeaux, qui a aussi fortement régressé sportivement et n’a terminé que 12e en 2023/24, qu’il a dû être administrativement relégué en quatrième division. Une montagne de dettes d’environ 100 millions d’euros a rendu ce scénario d’horreur inévitable.

Quel ex-dirigeant du Bayern s’est intéressé à une arrivée aux Girondins de Bordeaux ?

Au cours des deux dernières années, durant lesquelles Bordeaux a en vain joué la montée en quatrième division, une situation économique aussi désastreuse a refroidi plus d’un nouvel investisseur potentiel. Au printemps 2025, l’ex-dirigeant du Bayern Oliver Kahn s’est intéressé à une arrivée, mais a finalement décidé d’y renoncer : « Après examen des informations financières, opérationnelles et juridiques qui nous ont finalement été mises à disposition à la fin de la semaine dernière, nous avons décidé de ne pas investir les quelque 50 millions d’euros prévus afin de ramener le FCGB là où il doit être - en Ligue 1 », a expliqué Kahn sur LinkedIn en juin 2025.

Des icônes du club comme Bixente Lizarazu ont entre-temps fait part de leur mécontentement face à l’évolution de leur ancien club en s’en prenant à Lopez : « Je suis écœuré comme tous ceux qui aiment ce club. Mais ce qui se passe ici est malheureusement la conséquence d’une gestion sportive et financière catastrophique depuis de nombreuses années », a pesté le champion du monde 1998 Lizarazu, qui a disputé près de 300 matches avec Bordeaux. « Depuis l’arrivée de Gerard Lopez, c’est devenu incompréhensible et obstiné », a poursuivi l’ancien joueur du Bayern.

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En 2026, la situation a même empiré pour Bordeaux, comme on le sait : une nouvelle relégation administrative a été actée. Lopez n’a pas été en mesure de démontrer les garanties économiques nécessaires à la tenue de la saison 2026/27, et il manque neuf millions d’euros au budget. Bordeaux a donc été exclu du football national, qui concerne les cinq premières divisions. Autrement dit : redémarrage en Regional 1, la sixième division. Si toutefois cela se fait.

Pourquoi les Girondins de Bordeaux n’ont-ils pas encore pu jouer en sixième division ?

Car jusqu’à présent, les Girondins n’ont encore disputé aucun match en sixième division. La raison : tant que Lopez n’avait pas trouvé d’acheteur et que la liquidation du club menaçait même, la ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine refusait la participation de Bordeaux aux compétitions.

Au moins, il y a désormais une lumière au bout du tunnel. Comme cela a été annoncé mercredi, le fonds d’investissement britannique Park Bench est parvenu à un accord pour racheter le club à Lopez - pour le prix symbolique d’un euro. Park Bench reprend les immenses dettes des Girondins et, dans le meilleur des cas, Bordeaux pourrait intégrer la saison de Regional 1, poule B, lors de la 5e journée à la mi-octobre. L’adversaire de l’ancien champion et participant à la Ligue des champions serait alors l’Aviron Bayonnais FC II. L’équipe réserve d’un club de quatrième division.

En Coupe de France, ou plutôt dans une sorte de tour qualificatif de l’équivalent français du DFB-Pokal, Bordeaux a d’ailleurs déjà pu jouer cette saison - et un club de quatrième division lui a montré ses limites. Défaite 5-1 contre l’Angouleme Charente FC au bout des 90 minutes : après l’ouverture du score précoce des Girondins à la 5e minute, l’égalisation est tombée dans la foulée, et avant même le premier quart d’heure, le favori menait déjà 3-1. « Ils sont plus expérimentés que nous », a reconnu le milieu de terrain bordelais El Hadji Mboup après cette lourde défaite auprès de Scap FM, admettant un écart de niveau évident, tout en diffusant aussi de l’optimisme au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles : « En Regional 1 (sixième division, ndlr), nous pouvons faire quelque chose avec cette équipe. J’ai évidemment très envie de ramener le club vers le haut. »

Si Bordeaux peut enfin rejouer au moins en Regional 1, c’est probablement la seule chose positive : désormais, cela ne peut vraiment aller que vers le haut. Après que les Girondins de Bordeaux se sont transformés, en cinq ans depuis l’arrivée de Gerard Lopez, d’un club de première division en crise en un club de sixième division menacé jusqu’à une disparition pure et simple. Une telle disparition a été associée au nom de Gerard Lopez pour le Royal Excel Mouscron, et cela pourrait très bien encore arriver au Boavista Porto. Et sinon, l’ancien champion surprise n’évolue plus que dans les profondeurs du football amateur portugais.