L’attaquant colombien John Durán, appartenant au club saoudien Al-Nassr, suscite l’intérêt d’un club italien alors que son prêt au Zenit Saint-Pétersbourg s’achève fin juin.

Selon la presse, le club transalpin suit de près le dossier du joueur afin d’étudier la possibilité de le recruter lors du prochain mercato estival, alors qu’il cherche à renforcer son attaque avec de nouveaux éléments en prévision de la saison prochaine.

Arrivé à Al-Nassr en janvier 2025 en provenance d’Aston Villa contre environ 77 millions d’euros, l’attaquant avait ensuite été cédé au Zénit Saint-Pétersbourg, son contrat avec le club saoudien courant jusqu’en 2026.

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Selon le journal espagnol AS, qui cite le journaliste italien Alfredo Pedulla, la Lazio se serait renseignée sur la possibilité de l’accueillir sous forme de prêt, d’autant qu’Al-Nassr ne s’opposerait pas à un nouveau départ si une offre satisfaisante surgissait cet été.

L’attaquant cherche à retrouver son niveau après une période instable : ses statistiques et son influence sur le terrain n’ont pas répondu aux attentes sous le maillot du Zenit.

Des comportements en dehors des terrains ont également suscité la polémique, l’attaquant ayant demandé à quitter prématurément le stage de pré-saison, ce qui alimente les interrogations sur son avenir.

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Ces dernières semaines, plusieurs clubs européens, dont Galatasaray, ont également été cités, mais le comportement de l’attaquant a refroidi l’enthousiasme de ces formations.

L’obstacle principal au transfert reste toutefois son salaire élevé, un écueil financier qui incite la Lazio à explorer d’autres pistes offensives, en particulier le Mexicain Santiago Jiménez, qui évolue à Milan, au cas où les discussions avec l’attaquant d’Al-Nassr achopperaient.