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imago-sport-1077306498.jpgPRESSE SPORTS
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un club français limoge son entraîneur après une victoire 13-0 !

Valenciennes Dutemple
France

Quelle est la raison ?

Le club français de Valenciennes a annoncé le limogeage de son entraîneur Pierre Blois, malgré la victoire écrasante du club sur le score de 13-0 face à Habarcq, un club de division régionale, lors du cinquième tour de la Coupe de France, qui lui permet de figurer au tirage au sort du sixième tour, mais il disputera la prochaine étape de la compétition sans son entraîneur.

Dans un communiqué officiel, le club a précisé que Blois était relevé de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première à compter de ce lundi, annonçant la nomination de Samuel Gouthals pour assurer l'intérim, assisté de Rudy Mater, dès le même jour.

La décision du limogeage est intervenue malgré le large succès en Coupe, alors que Valenciennes cherche à redresser ses résultats modestes en championnat, la victoire écrasante face à Habarcq n'ayant pas eu d'incidence sur l'avenir du staff technique du club.

Valenciennes occupe la 15e place du classement de la troisième division française, après 9  matches disputés au cours desquels il a signé deux victoires et deux nuls contre5  défaites, inscrivant9  buts et en encaissant14  , portant son total à 8  points, dans un début de saison dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes.

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