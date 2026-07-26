Le défenseur central espagnol Raúl Asencio, 23 ans, se rapproche d'un départ du Real Madrid lors du mercato estival en cours, après être sorti des plans de l'entraîneur portugais José Mourinho, dans un contexte d'intérêt français sérieux pour un prêt.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a affirmé que le club français de l'Olympique de Marseille souhaite recruter le jeune défenseur sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une clause permettant l'achat définitif du joueur pour 15 millions d'euros, à condition d'atteindre certains objectifs liés au nombre d'apparitions et au temps de jeu.

Un transfert complexe aux conditions multiples

Le journal a indiqué que le Real Madrid, qui cherche à se séparer du joueur lié par un contrat jusqu'en 2031, conserverait 25 % de toute future vente d'Asencio par Marseille, une démarche qui garantit au club merengue de profiter de toute hausse potentielle de la valeur du joueur.

Asencio n'était pas emballé au départ à l'idée de quitter la capitale espagnole, mais sa situation actuelle avec Mourinho, qui ne compte pas sur lui dans ses plans, pourrait le pousser à accepter le départ voulu par le club, surtout avec la garantie d'obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 1.

Benfica refuse la clause de rachat

Par ailleurs, des rapports portugais ont révélé que le Benfica avait écarté le recrutement d'Asencio, malgré les négociations qui ont eu lieu entre les deux parties.

Le site portugais « Glorioso 1904 » a précisé que le transfert ne s'est pas concrétisé en raison du refus du Benfica d'inclure une clause permettant au Real Madrid de racheter le joueur en fin de saison, condition à laquelle le club merengue tenait.

Ce désaccord reflète la divergence de visions entre les deux clubs : le Real Madrid cherche à conserver l'option de récupérer le joueur en cas de progression de son niveau, tandis que le Benfica refuse de s'engager dans un transfert qui pourrait le priver de tirer pleinement profit de son investissement dans le joueur.