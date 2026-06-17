Selon De Telegraaf, le FC Midtjylland négocie activement le retour au Danemark de l’attaquant de l’Ajax Kasper Dolberg, 28 ans. Les discussions avec le club et le joueur sont en cours.

Le quadruple champion du Danemark négocie tant avec l’Ajax qu’avec l’international (56 sélections) afin de le faire revenir au pays après onze ans d’absence.

Recruté l’été dernier pour 10 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, l’attaquant avait paraphé un contrat le liant à Ajax jusqu’en 2029.

La saison dernière, l’attaquant a disputé 30 matchs officiels sous le maillot ajacide, inscrivant cinq buts et délivrant trois passes décisives.

Selon Transfermarkt, l’ancienne grande promesse ne vaut plus que 7 millions d’euros, contre trois fois ce montant en 2020.

Finaliste du dernier championnat danois, le club ambitieux disputera cet été les tours préliminaires de la Ligue Europa.