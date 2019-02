Un club espagnol de D3 va demander des indemnités pour le transfert de Sala

Un club de D3 espagnole, Playas de Calvia, va demander des indemnités de formation pour Emiliano Sala.

Playas de Calvia, club de D3 espagnole, ne perd pas le nord. Cette formation va demander des indemnités de formation pour Emiliano Sala, l'attaquant argentin du FC Nantes récemment décédé lors d'un crash d'avion.

Si les revendications de ce club ibérique semblent légitimes, puisque Sala transféré de Nantes à Cardiff pour 17 millions d'euros en janvier dernier, avait joué pendant une saison lorsqu'il était jeune en 2006-2007 pour le club espagnol, le timing de ses dirigeants est très discutable.

D'autant que les dirigeants du club souhaiteraient d'ailleurs mêmes aller plus loin et saisir la justice de la Fifa pour obtenir des indemnités de formation, alors que le deuil commence pour la famille du joueur et que l'heure est plutôt aux hommages ainsi qu'au recueillement...

D'ailleurs, en France, le FC Nantes a publié vendredi un communiqué très émouvant suite à l'annonce du décès d'Emiliano Sala. Le club ayant décidé de retirer le numéro 9.

Dans le même temps, au Pays de Galles, Cardiff City avait annoncé que les joueurs de la rencontre entre Southampton et le club gallois (ayant eu lieu ce samedi à 16h00) allaient porter un brassard noir en hommage à l’ancien attaquant nantais. Une minute de silence a également été respectée.